AI、ド派手な衣装をさらりと着こなし“神対応”も グリーンカーペットに登場【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
アーティストのAIが、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される新しいエンターテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のグリーンカーペットに登場した。10日の公演に出演する。
【全身ショット】ユニーク！”スニーカー”モチーフのドレスで登場したAI
衣装は、赤いステッチのデザインが印象的なブルーのロングドレス。カジュアルなキャップに奇抜なデザインのマスクを合わせ、長い髪が三つ編みにアレンジされている。胸元にはシルバーのきらびやかなネックレスが光り、メイクは華やかに。ひとつひとつは個性的なデザインだが、見事に調和されたコーディネートで着こなし、ムービーカメラを向けられると「イエーイ！」と、この日の“祭典”を満喫していた。また、報道陣からの「ギャルポーズで」という“むちゃぶり”にも丁寧に対応していた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンターテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてMrs. GREEN APPLEが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストである同バンドが招聘する。
■出演者
▼6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
▼6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【全身ショット】ユニーク！”スニーカー”モチーフのドレスで登場したAI
衣装は、赤いステッチのデザインが印象的なブルーのロングドレス。カジュアルなキャップに奇抜なデザインのマスクを合わせ、長い髪が三つ編みにアレンジされている。胸元にはシルバーのきらびやかなネックレスが光り、メイクは華やかに。ひとつひとつは個性的なデザインだが、見事に調和されたコーディネートで着こなし、ムービーカメラを向けられると「イエーイ！」と、この日の“祭典”を満喫していた。また、報道陣からの「ギャルポーズで」という“むちゃぶり”にも丁寧に対応していた。
■出演者
▼6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
▼6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS