１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．８１ポイント（０．４２％）安の３９９３．２３ポイントと反落している。

外部環境の不透明感が重しとなる流れ。中東情勢が悪化している。米陸軍の攻撃ヘリコプターをイランが撃墜したことの報復措置として、米中央軍は日本時間１０日朝方に報復攻撃を開始。トランプ米大統領は９日、「イランとの戦闘終結に向けた覚書の締結は合意の最終段階にある」との認識を示していたが、交渉が長引くとの懸念も強まる状況だ。

一方、寄り付き直後に公表された５月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス１．２％で着地。上昇率は市場予想（１．３％）を下回ったが、前月実績（１．２％）に一致している。生産者物価指数（ＰＰＩ）はプラス３．９％という結果。上昇率は市場予想（３．９％）に一致し、前月実績（２．８％）を上回っている。市場の一部からは、内需の弱さが指摘された。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が支えだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が９．９％安、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が８．１％安、光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が６．５％安、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．８％安で引けた。

宇宙・軍需産業株も安い。衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が４．９％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が３．８％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が２．８％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が２．５％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が２．１％ずつ下落した。

発電・電設株も急落。北京京能電力（６００５７８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、華電能源（６００７２６／ＳＨ）が６．９％安、中節能風力発電（６０１０１６／ＳＨ）が５．９％安、東方電気（６００８７５／ＳＨ）が５．３％安、中国西電電気（６０１１７９／ＳＨ）が４．５％安と値を下げた。エネルギー株、インフラ建設株、自動車株、不動産株、海運株、素材株なども売られている。

半面、金融株は高い。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が２．０％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．７％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が４．５％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が３．０％、国泰海通証券（６０１２１１／ＳＨ）が３．３％、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が３．１％ずつ上昇した。

ネットワーク設備やキャリアの通信セクターも物色される。中貝通信集団（６０３２２０／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中国電信（６０１７２８／ＳＨ）が３．０％高、中国聯通（６０００５０／ＳＨ）が１．６％高、中国移動（６００９４１／ＳＨ）が１．５％高で取引を終えた。次世代通信網の期待感が先行。中国は今後５年で、５Ｇ通信技術を強化した「５Ｇ−Ａ（５Ｇ−Ａｄｖａｎｃｅｄ）」対応の基地局５０万カ所を整備する――と伝わった。食品飲料株、医薬株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が５．４８ポイント（２．０１％）安の２６７．２５ポイント、深センＢ株指数が４．９３ポイント（０．４４％）安の１１２３．７３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）