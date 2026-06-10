９日、メキシコ市のベニート・フアレス国際空港のロビーに設置されたＷ杯トロフィーのオブジェの近くを歩く旅客。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）

【新華社メキシコ市6月10日】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会は現地時間11日、メキシコの首都メキシコ市で開幕戦が行われ、メキシコと南アフリカが対戦する。

９日、メキシコ市のベニート・フアレス国際空港の外で、２０２６年Ｗ杯公式試合球のオブジェの近くを歩く作業員。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）

９日、メキシコ市のベニート・フアレス国際空港のロビー外側に設置されたスクリーン。メキシコで開催された１９８６年Ｗ杯の宣伝映像が上映されている。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）

９日、メキシコ市のベニート・フアレス国際空港で、２０２６年Ｗ杯公式試合球のオブジェを背景に記念写真を撮る旅客。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）

９日、メキシコ市のベニート・フアレス国際空港で、２０２６年Ｗ杯の看板の近くを歩く旅客。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）