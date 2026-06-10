米女子は唯一のペアマッチ 渋野日向子は3年連続で勝みなみとペア 岩井姉妹はネリー・コルダ組とティオフ
＜ダウ選手権 事前情報◇9日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、ツアー唯一の2人一組で優勝を目指すペアマッチが開催される。11日の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。日本勢は12人7チームが出場する。
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先週の「全米女子オープン」で日本勢最上位の6位に入った畑岡奈紗は、メジャー2勝を含む米ツアー通算15勝のコ・ジンヨン（韓国）とペアを結成し、前年覇者チームのイ・ソミ＆イム・ジンヒの韓国ペアと同組。日本時間午前1時14分にアウトからスタートする。 全米女子オープンで17位と今季自己ベストの成績を残した渋野日向子は、3年連続で勝みなみとペアを組み、ペリーン・デラクール(フランス）＆モーガン・メトロー（スイス）と同組。日本時間午前1時36分にティオフ。24年は20位タイ、昨年は予選落ちの黄金世代ペアは上位進出を狙いたい。 昨年大会で日本勢最上位の6位に入った吉田優利と馬場咲希は今年もペアを結成。レティシア・ベック（イスラエル）＆エマ・マクマイラー（米国）と同組になった。 岩井明愛と千怜は2年連続で双子ペア。先週の全米女子オープンでメジャー通算4勝目を挙げた世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）、世界ランキング182位のオリビア・コワン（ドイツ）組とラウンドする。昨年は予選落ちに終わっただけにリベンジを果たしたい。 原英莉花は櫻井心那と、古江彩佳は西村優菜、西郷真央はミランダ・ワン（中国）とのペアで臨む。 ツアー唯一の2人1組によるチーム戦。1つのボールを交互に打つフォアサムと、各自のボールでプレーしホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールのラウンドを1日おきに行なう。 【日本チームの初日のスタート時間】※日本時間■1番スタート午後8時26分 西郷真央＆ミランダ・ワン（中国）午前1時3分 岩井千怜＆岩井明愛午前1時14分 畑岡奈紗＆コジンヨン（韓国）午前1時36分 古江彩佳＆西村優菜 ■10番スタート午後8時26分 吉田優利＆馬場咲希午後9時10分 原英莉花＆櫻井心那午前1時36分 勝みなみ＆渋野日向子
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