目黒蓮が“愛娘”の幼少期写真を嬉しそうに紹介！「優しいパパの顔してる」「ニコニコでかわいい」細身の白タキシード姿にも「破壊力やばい」「目が釘付け」「脚長っ！」と反響
【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット／目黒蓮×吉本実由の“親子”ショット
映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新。目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開され、注目を集めている。
■目黒蓮が坂本家のリビングで笑顔
公開されたのは、坂本家のリビングセットで撮影された目黒のオフショット。
目黒は、黒のTシャツに赤のパンツを合わせたラフなスタイルで登場。シルバーヘアをひとつに結び、立ち上げた前髪ははらりと目元に落ちている。
投稿では、「ここに飾られている花ちゃんの幼少期の写真は、花を演じた吉本実由さんの実際の幼少期の写真です！！」と、劇中セットの細かなこだわりが伝えられた。目黒が写真のほうへ手を向け、嬉しそうな笑顔を見せる姿も印象的だ。
さらに、その上部には坂本太郎の結婚式の写真や家族3人の写真も飾られており、その中で目黒は白タキシード姿と“ふくよか”な姿を披露している。
SNSでは、「ニコニコでかわいい」「優しいパパの顔してる」「メロメロだね」「手が大きい」「花ちゃんの幼少期の写真かわいい」「ウェディングフォトに目が釘付け」「白タキシードの破壊力やばい」「脚長っ！」などの声が寄せられている。