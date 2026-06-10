渡辺翔太が儚げリボンに埋もれ二の腕あらわな真っ白ノースリーブ姿で“へそ天”ポーズ！「色気がすごすぎる」「無防備な表情がメロい」「猫ちゃんみたいでかわいい」

【写真】渡辺翔太が真っ白ノースリーブ姿で“へそ天”ポーズする『anan』中吊り／表紙

『anan』2499号（6月10日発売）の表紙を飾るSnow Manの渡辺翔太。発売日を前に雑誌公式Xで、渡辺の中吊り広告ショットが公開された。

■リボンに“解放された”中吊りとリボンに“巻かれた”表紙に注目

中吊りで渡辺は、薄紫やピンクにシャンパンカラーなどドリーミーな色味のたくさんのリボンの中、リボンタイまで真っ白なノースリーブのコーディネートで寝ころんでいる。

手には立体的なレースの手袋をつけ、センター分けからはらりと前髪がこぼれたヘアスタイル＆儚げな瞳でカメラを見つめる表情が印象的。

「中吊りに採用されたのはリボンから解放されやや無防備なへそ天しょっぴー！？」と添えられているとおり、猫がおへそを天井に向けて寝転がっているようなリラックススタイルのポーズになっている。

コメント欄には「色気がすごすぎる」「リボンにまみれた妖精さんみたい」「へそ天って猫ちゃんみたいでかわいい」「無防備な表情がメロい」「二の腕もお顔も透き通る白肌」などといったファンの声が続々と到着している。

なお雑誌公式Xでは、渡辺が飾る『anan』表紙も公開。表紙では手首や腕にリボンを巻いており、ファンタジックで艶やかな世界観を表現している。

■渡辺が登場『anan』中吊り

「中吊りに採用されたのはリボンから解放されやや無防備なへそ天しょっぴー！？」との説明も。

■渡辺が飾る『anan』表紙

リボンに巻かれてカメラを見つめる艶やか目線が印象的。