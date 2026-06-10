ハリウッドの名門が復活 2027年の「JMイーグルLA選手権」はウィルシャーCCで3年ぶり開催へ
LPGAツアー「JMイーグルLA選手権」が、改修を終えたウィルシャーCC（カリフォルニア州ロサンゼルス）で3年ぶりに開催されることが正式に発表された。2027年大会の日程は4月12日から18日までで、海外メジャー「マスターズ」の翌週にあたる。
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同大会は23年と24年に、ロサンゼルス中心部、ハリウッドの東側に位置する名門、ウィルシャーCCで開催されたが、同コースは24年後半から改修工事に着手。コース設計家のカイル・フィリップス氏の監修のもと、1919年開場の歴史を尊重しつつ、現代のニーズに対応したチャンピオンシップコースへと生まれ変わった。なお、新たに導入された排水システムは、タイトルスポンサーであるJMイーグル社から寄贈されたものとなっている。ハリウッドの市街地に位置するコースからは、ロサンゼルスのシンボルであるハリウッドサインを望むことができるのも特徴のひとつだ。改修期間中の2年間は、北西に約30分のエル・カバレロCCで開催されていた。ウィルシャーCCはこれまで、PGAツアー「ロサンゼルス・オープン」（1928年、1931年、1933年、1944年）を開催した実績を持つほか、LPGAツアーでは2022年に「DIOインプラントLAオープン」が行われ、畑岡奈紗が優勝している。（文・武川玲子＝米国在住）
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