巨人８−２楽天（交流戦＝９日）――巨人が２位浮上。

三回にダルベック、六回に佐々木、七回に岸田、九回に大城と一発攻勢で快勝。則本は古巣からの白星で１２球団から勝利を挙げた。楽天は４連敗。

昨季まで１３年を過ごしたかつての本拠地でヒーローインタビューに立った。巨人の則本は「この地で勝てたことがすごく感慨深い。幸せやなと思います」と感無量の面持ちだった。気迫を前面に出した好投で、楽天相手に１２球団勝利の栄誉を手にした。

古巣との初対決は序盤から制球がばらついたが、ピンチを切り抜けると雄たけびを上げた。特に気合が入ったのが、「たくさん助けてもらった仲間」という同い年の浅村との対戦。フルスイングで応える相手に対し、一回は直球を５球続けた後にフォークで空振り三振。六回には高めの１５０キロで中飛に仕留め、「真っすぐを精度良く投げていて押し込まれた」と相手を脱帽させた。

六回を終えて１００球を超えていたが、続投を志願した。「１３年間やってきた仙台。特別な思いもあった。１イニングでも、１アウトでも、１球でも多くこのマウンドで投げたいと思っていた」。七回に３連打を浴びて２点を失い、イニング途中での降板となったが、スタンドからは温かな拍手が降り注いだ。

プロとしてのキャリアを歩み始めた仙台では、先発投手として簡単にはマウンドを譲らない矜恃を養い、強気に攻めるスタイルを確立した。「自分を成長させてくれた場所」と感謝の念は尽きない。

新天地では「ジャイアンツのために、これまでと変わらず、がむしゃらに腕を振る」と誓い、仙台での登板を「（相手チームやファンに）強敵だぞと思わせられるように」と思い描いていた。今季最多１２６球は、古巣のファンにも元エース健在を示すには十分な熱投だった。（井上敬雄）

巨人・橋上監督代行「（則本は）色んな思いがある中で最初は力みを感じたけど、うまく修正した。攻撃陣も早めに援護できたので、いい感じで投げられたんじゃないか」