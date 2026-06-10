ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万４９３０円
NY株式9日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 50736.38（-49.63 -0.10%）
ナスダック 25517.09（-412.57 -1.59%）
CME日経平均先物 64930（大証終比：-470 -0.73%）
欧州株式9日終値
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.124（-0.037）
10年債 4.528（-0.034）
30年債 5.011（-0.024）
期待インフレ率 2.348（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.498（-0.033）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.15（-3.15 -3.45%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4286.30（-77.10 -1.77%）
ビットコイン（ドル）
61748.83（-1720.97 -2.71%）
（円建・参考値）
990万5130円（-276061 -2.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50736.38（-49.63 -0.10%）
ナスダック 25517.09（-412.57 -1.59%）
CME日経平均先物 64930（大証終比：-470 -0.73%）
欧州株式9日終値
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.124（-0.037）
10年債 4.528（-0.034）
30年債 5.011（-0.024）
期待インフレ率 2.348（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.498（-0.033）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.15（-3.15 -3.45%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4286.30（-77.10 -1.77%）
ビットコイン（ドル）
61748.83（-1720.97 -2.71%）
（円建・参考値）
990万5130円（-276061 -2.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ