NY株式9日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　50736.38（-49.63　-0.10%）
ナスダック　　　25517.09（-412.57　-1.59%）
CME日経平均先物　64930（大証終比：-470　-0.73%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10227.33（-145.87　-1.41%）
独DAX　 24433.06（-183.16　-0.74%）
仏CAC40　 8203.43（+4.14　+0.05%）

米国債利回り
2年債　 　4.124（-0.037）
10年債　 　4.528（-0.034）
30年債　 　5.011（-0.024）
期待インフレ率　 　2.348（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.017）
英　国　　4.903（-0.040）
カナダ　　3.498（-0.033）
豪　州　　4.920（+0.011）
日　本　　2.674（-0.043）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.15（-3.15　-3.45%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4286.30（-77.10　-1.77%）

ビットコイン（ドル）
61748.83（-1720.97　-2.71%）
（円建・参考値）
990万5130円（-276061　-2.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ