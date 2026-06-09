2026W杯北中米大会の開幕が近づいているが、そこに欧州の強豪・イタリアの名前はない。欧州予選プレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、まさかの3大会連続の欧州予選敗退だ。



イタリアはどこでおかしくなってしまったのか。イタリアを代表する名DFであり、ミランなどでも多くのタイトルを手にしたアレッサンドロ・ネスタはイタリアのアイデンティティを失ったのが痛かったと語る。





「EUROでの成功を除けば、我々の世代の後には空白期間があった。今では我々の世代のような象徴的な選手はいない。いくつかの要因が重なったのだと思う。イタリアのアイデンティティを失い、他国の真似をしてしまった。そしてクラブは若手の育成に関心を示さなかった。クラブ側が十分に保護されていないことにも触れておく必要はある。若手に投資しても、結局は引き抜かれる可能性がある。ユースへの投資に注力したいなら、クラブを保護する仕組みも必要だ」「それに今は戦術が細かすぎるね。12歳や13歳の世代でさえ、本来磨くべきドリブルなどの才能よりもフォーメーションの勉強をしている。パスは上手だが、創造性が欠けているんだ」「物事は密接にリンクしている。代表チームは勝てず、トップ選手はセリエA以外のリーグに引き寄せられる。かつては誰もがセリエAでのプレイを夢見ていたのにね」（『Gazzetta dello Sport』より）。イタリアは2006W杯ドイツ大会を制したが、そこからはポゼッションサッカーがトレンドになるなど、やや世界の方を意識しすぎたところはあるかもしれない。イタリアらしい戦い方がどういったものだったか思い出すのは難しくなってきており、2030W杯へなかなか答えは見つかりそうにない。