杉咲花、“1ミリの差”での再撮影にカルチャーショック「すごい経験だった」
女優の杉咲花が9日、都内で開催されたPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』配信記念スペシャルイベントに、多部未華子、岩瀬洋志、今泉力哉監督と共に出席。カルチャーショックを受けた撮影体験を振り返った。
【写真】杉咲花の背中が美しすぎる
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲と多部がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる謎と、対照的な主人公2人の“仲良くならないのに心地いい関係”を描く。
初共演でダブル主演となる多部について、印象を聞かれた杉咲は「小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、こういった形でご一緒させていただけることがすごくうれしい」とコメント。続けて多部を「リアリティがあるかどうかだけでは映らないような魅力のあるドラマだと思うんですけど、そういう非日常的な要素がシーンの中にあった時に、多部さんが演じられることで一気に説得力が増すような力がある方」と表現し、「すごくどっしり構えてくださっている姿に引率していただいていました」と撮影を振り返った。
一方、多部は杉咲について「私も杉咲さんをたくさんの作品で拝見させていただいて、バラエティで杉咲さんとして出られている姿とかを見て、とても朗らかで温厚で温かい方なのかなって思っていた」と告白。さらに「その印象は全然変わらず、今までも作品を拝見して思っていた、いるだけで違う存在感がすごく印象的でしたし、実際にお会いしてみて、やっぱり素敵だなと思って、毎日刺激的な現場になるだろうなと思っていたんですけど、自分の想像以上に、刺激的な毎日を過ごすことができました」と語った。
また、撮影の苦労を聞かれた杉咲は「今泉組特有だなと思うのは、長いシーンを撮影していた時に『もう1回』ってなって、お芝居で改善点があったんだなと思ってなんて言われるかなと思って待っていたら、監督がばーって来て、私たちの目の前にあったコップを1ミリぐらいずらして、『お願いします』って去っていったんです」とのコップの位置を1mm動かして再撮影になった場面を回顧。会場に驚きの声が広がると、杉咲は「あんまり見たことのない光景ですごいカルチャーショックというか。でも今泉組にいるとこういうことが多発するんです。それだけ画に映る全ての要素に神経を注がれている方なので、すごい経験だったなと思いました」と打ち明けた。
今泉監督は「1ミリはちょっと言い過ぎだと思いますけど（笑）」と補足しつつ、「色々あります、言いたいことは。1ミリに関しては。俳優のお芝居に対して『もう1回』って思ってるけど、1ミリ動かして戻ってる時もあるし。そういうのもあります」と弁解していた。
Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）は、6月12日よりPrime Videoにて毎週金曜日3週にわたり配信。
【写真】杉咲花の背中が美しすぎる
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲と多部がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる謎と、対照的な主人公2人の“仲良くならないのに心地いい関係”を描く。
一方、多部は杉咲について「私も杉咲さんをたくさんの作品で拝見させていただいて、バラエティで杉咲さんとして出られている姿とかを見て、とても朗らかで温厚で温かい方なのかなって思っていた」と告白。さらに「その印象は全然変わらず、今までも作品を拝見して思っていた、いるだけで違う存在感がすごく印象的でしたし、実際にお会いしてみて、やっぱり素敵だなと思って、毎日刺激的な現場になるだろうなと思っていたんですけど、自分の想像以上に、刺激的な毎日を過ごすことができました」と語った。
また、撮影の苦労を聞かれた杉咲は「今泉組特有だなと思うのは、長いシーンを撮影していた時に『もう1回』ってなって、お芝居で改善点があったんだなと思ってなんて言われるかなと思って待っていたら、監督がばーって来て、私たちの目の前にあったコップを1ミリぐらいずらして、『お願いします』って去っていったんです」とのコップの位置を1mm動かして再撮影になった場面を回顧。会場に驚きの声が広がると、杉咲は「あんまり見たことのない光景ですごいカルチャーショックというか。でも今泉組にいるとこういうことが多発するんです。それだけ画に映る全ての要素に神経を注がれている方なので、すごい経験だったなと思いました」と打ち明けた。
今泉監督は「1ミリはちょっと言い過ぎだと思いますけど（笑）」と補足しつつ、「色々あります、言いたいことは。1ミリに関しては。俳優のお芝居に対して『もう1回』って思ってるけど、1ミリ動かして戻ってる時もあるし。そういうのもあります」と弁解していた。
Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）は、6月12日よりPrime Videoにて毎週金曜日3週にわたり配信。