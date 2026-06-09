２０２７年の春に入学する子ども向けのランドセル商戦が本格化しています。



洋服とのコーディネートを考えたモデルや、賢く購入できるリーズナブルな商品などその選び方も広がっています。



落ち着いた色合いと、リボンの刺繍やラインストーンが輝くランドセル。



２０２６年４月に入学予定の子どもたちに向けたランドセル商戦が本格化しています。





こちらの百貨店ではテナントごとに独自のランドセルを展開。テーマは「洋服とコーディネートするランドセル」です。（大丸札幌店 黒田美和さん）「SHIPSさんだと男の子ですと、紺色ネイビーが人気なんですけれども、こちらのネイビーのランドセルとかだと、爽やかな感じのお洋服と合わせてご登校いただくと、すごく気分も楽しく学校に通っていただけるかなと思います」男女問わず人気なのは、水色でタブレットなどの持ち運びを考えて、重さはおよそ１．１キロと軽さにこだわったランドセルです。人気商品のランドセルは７万６０００円～９万円ほど。６年間使ってもらえるよう、シンプルなデザインで修理保証もついています。クマのキャラクターが人気のベビー子ども服のブランドでも、洋服にあわせたランドセルが販売されています。（大丸札幌店 黒田美和さん）「どこのショップもちょっと特別にデザインがあったりですとか、お色の特徴があったり、機能の特徴があったりいたしますので、ぜひ洋服と一緒にお色も含め、見ていただけたらなと」一方で価格を重視したランドセルも注目を集めています。子ども用品専門のリサイクルショップでは、数年前のモデルの新品を安く取り扱っています。こちらのランドセルは２万２０００円。入荷してから早ければ２か月ほどで完売するといいます。（藤得記者）「こちら古いモデルの新品が並びますが、なかにはリユースのランドセルが格安で販売されています」価格はなんと３３００円！使用感はありますが、機能面は問題ありません。（エコライフココザ・ビッグ豊平店 保格淳オーナー）「ランドセルも使うのは数年で終わってしまうみたいなことありますし、入学となるといろいろお金もかかってくると思います。そういう意味では一つの選択肢として使ってもらっているのかな」新品からリユースまで多彩なランドセル。好みや予算に応じた選び方が広がっています。