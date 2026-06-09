yonige、シングル「芽吹くとき」収録の全曲がアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の挿入歌と明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』に書き下ろした『Don’t』は、このシングルの中で一番大好きな曲。やっとリリースできて本当に嬉しいし、いっぱい聴いて欲しいです」（牛丸ありさ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。6月は2人組ロックバンド・yonigeの牛丸ありさ（Vo/Gt）とごっきん（Ba/Cho）が担当MCとして登場。

6月9日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、5月27日にリリースされたニューシングル「芽吹くとき」に収録された「Don’t」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、5月27日にCDリリースされたyonigeのニューシングル『芽吹くとき』に収録されている『Don’t』です」とごっきんが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「Don’t」について、「もうこの曲、私はこのCDの中で一番大好きな曲なので。やっとリリースできて本当に嬉しいです。いっぱい聴いて欲しいです」と牛丸が喜びを語ると、「何回かライブでは演ってるんですけど、本当にライブ映えします。サポートメンバーの2人も含めて、全員がかりで歌って弾いて。勢いのある曲で演ってる最中は、ホンットに楽しいし、めちゃくちゃカッコいいです」と続けたごっきん。

続いて、「この曲も収録されているニューシングル『芽吹くとき』ですが、どんな内容になってますか？」と尋ねたごっきん。「最初は明かしてなかったんですけど、実はこの『芽吹くとき』って、シングル全曲がテレビアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』に書き下ろした曲になっていて。EPの曲すべてが挿入歌になっています」と明かした牛丸。

さらに「（『Don’t』は）こういう曲を作中のキャラクターが歌ってたらカッコいいなというのをイメージしながら書きました」と話す牛丸は、「遊佐あかねっていうバンドをやってるキャラクターがいて、そのバンドがあまりうまくいかなくて鬱々とするシーンに使われてる曲なんですが、ぴったりだと思います」と解説。「ぜひ全曲、流れで聴いていただけるとありがたいです」と今作をリスナーに薦めた。

yonigeの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回1曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed Music』概要

6月9日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画