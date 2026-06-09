【韓国ドラマ『トクスリ5兄弟をよろしく！』】オム・ジウォン、結婚わずか10日で夫を亡くし奮闘… アン・ジェウクと共演のハートフルホームドラマ、あすから放送
俳優のオム・ジウォン、アン・ジェウクが出演する韓国ドラマ『トクスリ5兄弟をよろしく！〜マッコリは甘い恋の味〜』（全54話）が、あす10日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（火〜金 後2：00〜／7月6日から毎週月・火曜 後2：00〜※2話連続放送）
【場面ショット】“SHINHWA”のキム・ドンワンらが兄弟で出演『トクスリ5兄弟をよろしく！』
同作は、2025KBS演技大賞でアン・ジェウク＆オム・ジウォンが大賞をW受賞し、視聴率20％超えを記録した話題作。伝統ある酒蔵を舞台に、結婚わずか10日で夫を亡くし、突如として家長になったヒロイン・グァンスクの奮闘を描くハートフルホームドラマ。
夫の遺志を継ぎ、4人の義弟の世話と借金まみれの酒蔵再建に奔走する主人公を『パンドラの世界〜産後ケアセンター〜』のオム・ジウォンが熱演。“しっかり者”と“キュートさ”を併せ持つヒロインを魅力的に体現。対して、グァンスクに惹かれていくホテルの会長ドンソク役には“元祖韓流スター”アン・ジェウク。2人のむずがゆくも甘い大人の恋の行方は予測不能。さらに伝説的なアイドルグループ“SHINHWA”のキム・ドンワンら豪華キャストが演じる、兄弟たちの恋愛模様も必見。夫婦関係・仕事・家族の絆をリアルに描いた、ドタバタホームドラマとなっている。
■あらすじ
明るく誠実で前向きな性格のグァンスク(オム・ジウォン)は、職場を訪れたトクスリ酒造を営む長男ジャンス(イ・ピルモ)と恋に落ち結婚するも、それからわずか10日で不慮の事故により夫を亡くしてしまう。遺されたのは借金を抱えた伝統的な酒蔵と事情を抱えた4人の義弟たち。次男チョンス(チェ・デチョル)は、妻の浮気を知り離婚に悩み、三男フンス(キム・ドンワン)はダンスの振付師で生活が不安定、四男ボムス(ユン・バク)はもうすぐ1歳を迎える娘がいるシングルファーザーで、末っ子ガンス(イ・ソッキ)は出生の秘密を抱えていた。グァンスクはジャンスが人生を懸けた酒蔵を継いで義弟たちと同居し、生活をサポートすることを決意する。そんなある日、グァンスクはひょんなことから15年前に妻を亡くしたＬＸホテルの会長ドンソク(アン・ジェウク)と出会う。初めは気難しい性格のドンソクが苦手だったが、隠れた優しさや孤独を知るうちに意識し始める。一方のドンソクも遺された酒蔵と義弟たちを守ろうとひたむきに努力するグァンスクが気になり…。
■演出
チェ・サンヨル、イ・ジナ
■脚本
ク・ヒョンスク
■キャスト
オム・ジウォン、アン・ジェウク、チェ・デチョル、キム・ドンワン、ユン・バク、イ・ソッキ
【場面ショット】“SHINHWA”のキム・ドンワンらが兄弟で出演『トクスリ5兄弟をよろしく！』
同作は、2025KBS演技大賞でアン・ジェウク＆オム・ジウォンが大賞をW受賞し、視聴率20％超えを記録した話題作。伝統ある酒蔵を舞台に、結婚わずか10日で夫を亡くし、突如として家長になったヒロイン・グァンスクの奮闘を描くハートフルホームドラマ。
■あらすじ
明るく誠実で前向きな性格のグァンスク(オム・ジウォン)は、職場を訪れたトクスリ酒造を営む長男ジャンス(イ・ピルモ)と恋に落ち結婚するも、それからわずか10日で不慮の事故により夫を亡くしてしまう。遺されたのは借金を抱えた伝統的な酒蔵と事情を抱えた4人の義弟たち。次男チョンス(チェ・デチョル)は、妻の浮気を知り離婚に悩み、三男フンス(キム・ドンワン)はダンスの振付師で生活が不安定、四男ボムス(ユン・バク)はもうすぐ1歳を迎える娘がいるシングルファーザーで、末っ子ガンス(イ・ソッキ)は出生の秘密を抱えていた。グァンスクはジャンスが人生を懸けた酒蔵を継いで義弟たちと同居し、生活をサポートすることを決意する。そんなある日、グァンスクはひょんなことから15年前に妻を亡くしたＬＸホテルの会長ドンソク(アン・ジェウク)と出会う。初めは気難しい性格のドンソクが苦手だったが、隠れた優しさや孤独を知るうちに意識し始める。一方のドンソクも遺された酒蔵と義弟たちを守ろうとひたむきに努力するグァンスクが気になり…。
■演出
チェ・サンヨル、イ・ジナ
■脚本
ク・ヒョンスク
■キャスト
オム・ジウォン、アン・ジェウク、チェ・デチョル、キム・ドンワン、ユン・バク、イ・ソッキ