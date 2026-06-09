THE ALFEE、14ヶ月連続ライブセレクション放送決定！CS衛星劇場にて29作品を毎月放送
THE ALFEEのライブが、6月から14ヶ月連続でCS放送「衛星劇場」にて特集放送されることが決定した。
■1999年～2006年に行ったライブやテレビ番組を放送
“大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭”と題して、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、全12作品を25時間連続放送し、ファンはもちろんテレビ業界を騒然とさせた衛星劇場。
今回は、2026年にデビュー52周年となるレジェンドバンド・THE ALFEEが1999年～2006年に行ったライブや、『“第13回熱血！オヤジバトル”別冊版』といったテレビ番組など、29作品を2027年7月まで毎月放送する。
高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢の息の合った熱いライブパフォーマンスを、ぜひチェックしよう。
(C)ユニバーサル ミュージック
■番組情報
衛星劇場『＜14ヶ月連続＞THE ALFEE ライブ・セレクション』
『THE ALFEE 19th Summer TOKYO AUBE STADIUM ALFEE CLASSICS NIGHT』
06/28（日）15:00～
『THE ALFEE Millennium Final in OSAKA-Live at Osakajyo-Hall“A.D.1999”-』
06/28（日）17:05～
『THE ALFEE AUBE 2000 Live at BUDOKAN Dec.24』
07/19（日）17:30～
『THE ALFEE 19th Summer TOKYO AUBE STADIUM ALFEE ROCKDOM NIGHT』
07/19（日）19:30～
『THE ALFEE Count Down 2001 HELLO GOOD－BYE』
8月放送予定
『THE ALFEE 20th Summer 2001 Kingdom Chapter I：Grateful Birth』
8月放送予定
【関連番組】
『THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE』
06/12（金）19:30～
『Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012』
06/19（金）19:15～
■関連リンク
『＜14ヶ月連続＞THE ALFEE ライブ・セレクション』詳細
https://www.eigeki.com/special/THEALFEE
衛星劇場 公式サイト
https://www.eigeki.com/
THE ALFEE OFFICIAL SITE
http://www.alfee.com/
http://www.universal-music.co.jp/the-alfee/