THE ALFEE、14ヶ月連続ライブセレクション放送決定！CS衛星劇場にて29作品を毎月放送

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THE ALFEEのライブが、6月から14ヶ月連続でCS放送「衛星劇場」にて特集放送されることが決定した。

■1999年～2006年に行ったライブやテレビ番組を放送

“大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭”と題して、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、全12作品を25時間連続放送し、ファンはもちろんテレビ業界を騒然とさせた衛星劇場。

今回は、2026年にデビュー52周年となるレジェンドバンド・THE ALFEEが1999年～2006年に行ったライブや、『“第13回熱血！オヤジバトル”別冊版』といったテレビ番組など、29作品を2027年7月まで毎月放送する。

高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢の息の合った熱いライブパフォーマンスを、ぜひチェックしよう。

(C)ユニバーサル ミュージック

■番組情報

衛星劇場『＜14ヶ月連続＞THE ALFEE ライブ・セレクション』

『THE ALFEE 19th Summer TOKYO AUBE STADIUM ALFEE CLASSICS NIGHT』

06/28（日）15:00～

『THE ALFEE Millennium Final in OSAKA-Live at Osakajyo-Hall“A.D.1999”-』

06/28（日）17:05～

『THE ALFEE AUBE 2000 Live at BUDOKAN Dec.24』

07/19（日）17:30～

『THE ALFEE 19th Summer TOKYO AUBE STADIUM ALFEE ROCKDOM NIGHT』

07/19（日）19:30～

『THE ALFEE Count Down 2001 HELLO GOOD－BYE』

8月放送予定

『THE ALFEE 20th Summer 2001 Kingdom Chapter I：Grateful Birth』

8月放送予定

【関連番組】

『THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE』

06/12（金）19:30～

『Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012』

06/19（金）19:15～

■関連リンク

『＜14ヶ月連続＞THE ALFEE ライブ・セレクション』詳細

https://www.eigeki.com/special/THEALFEE

衛星劇場 公式サイト

https://www.eigeki.com/

THE ALFEE OFFICIAL SITE

http://www.alfee.com/

http://www.universal-music.co.jp/the-alfee/