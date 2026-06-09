「え？これアップしてヘーキです？」ほしのあき、美女とのツーショット公開！ 「とても若く見えます」
タレントのほしのあきさんは6月8日、自身のInstagramを更新。美女とのツーショットを公開し、誕生日を祝福しました。
【写真】ほしのあきの美女ショット
この投稿にSHIHOさんは「ありがとう〜」とハートマークを添えてコメント。ほかにもファンからは「懐かしいストーリーだね、あきちゃん。私達年を重ねたね。学校いち美しく、可愛いお二人でした」「皆さんセレブで中でもあきちゃん顔小さくて素敵」「え？これアップしてヘーキです？」「皆様お綺麗ですね〜」「あきさん、とても美しい女性ですし、とても若く見えます」「かわい〜い！」「今日もセレブでセクシーでスタイル良くておしゃれで可愛いね」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ほしのあきの美女ショット
「皆様お綺麗ですね〜」ほしのさんは「HAPPY BIRTHDAY SHIHO 出会って33年！」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目が、モデルのSHIHOさんとのツーショットです。2人ともスタイルが抜群で、とても美しいです。また「わたしが在学してた高校に志保が編入して来た日、『学校中が可愛い子が入ってきた！！』って大騒ぎになったんだよ〜！帰り道が同じで、一緒に登下校するようになって仲良くなって、わたしをプチセブンのモデルにスカウトしてくれた恩人でもある志保」と思い出も振り返り、5枚目では、若い頃のツーショットも公開しました。
美脚も披露！4日には「仁川にあるMADE林へ」とつづり、ミニスカートを着用した姿を披露していたほしのさん。美しい脚があらわになっており、若々しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)