6月10日はセブンのスムージー半額！お菓子無料券の配布など今週もお得企画がいっぱい。
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年6月9日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
アプリ会員限定で「美色韓茶」無料券ゲットのチャンスも
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
6月9日から15日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。
1つめの対象商品は、「一（はじめ）レモングラスティー」（600ml）です。
1本購入すると、「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」（各650ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ホットは対象外です。
2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ファンタ マスカット」（490ml）です。
1本購入すると、「ファンタ メロンソーダ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも6月16日から29日まで。
また、セブン-イレブンアプリ会員限定の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンもあります。
対象商品は、「サントリー 天然水」（375ml）。
セブン-イレブンアプリを提示して対象商品を1本購入すると、「美色韓茶」の「ざくろフルーツティー」「あずきブレンドティー」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
購入期間は6月5日から11日まで。引換期間は6月12日から25日までです。
今週対象のお菓子無料券は...【対象のドリンク50円引き】
6月8日から7月5日までの期間、対象のドリンクを1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●GREENDA・KA・RA（600ml）
●やかんの麦茶（650ml）
●い・ろ・は・す シャインマスカット（540ml）
●モンスター ウルトラバイスグァバ（355ml）
●モンスターエナジー ゼロシュガー（355ml）
クーポン利用期間は6月8日から7月12日まで。【スムージー半額】
6月10日は記念日協会が認定・登録したDoleスムージーの日。そのため、6月10日限定でスムージーが半額になる「スムージースーパーセール」を開催します。
なお、冷蔵のスムージーは対象外です。【スムージー3杯で100円引き】
6月10日から30日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してセブンカフェスムージーを3杯購入するごとに、100円引きクーポンがもらえます。
セブンカフェスムージー以外のセブンカフェ商品は対象外です。
クーポン利用期間は6月10日から7月7日まで。【ブリトー30円引き】
6月11日から17日までの期間、ブリトーを30円引きで購入できます。【お菓子無料】
セブン-イレブンアプリ会員限定で、6月の毎週土曜と日曜に使えるお菓子無料クーポンを配布。
6月13日に配信されるクーポンは、「そのまんまグレープ フーセンガム」（1個）です。
利用期間は6月13日・14日の2日間です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ