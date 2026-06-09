6月10日はセブンのスムージー半額！お菓子無料券の配布など今週もお得企画がいっぱい。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月9日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

アプリ会員限定で「美色韓茶」無料券ゲットのチャンスも

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月9日から15日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。

1つめの対象商品は、「一（はじめ）レモングラスティー」（600ml）です。

1本購入すると、「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」（各650ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ファンタ マスカット」（490ml）です。

1本購入すると、「ファンタ メロンソーダ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月16日から29日まで。

また、セブン-イレブンアプリ会員限定の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンもあります。

対象商品は、「サントリー 天然水」（375ml）。

セブン-イレブンアプリを提示して対象商品を1本購入すると、「美色韓茶」の「ざくろフルーツティー」「あずきブレンドティー」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

購入期間は6月5日から11日まで。引換期間は6月12日から25日までです。

今週対象のお菓子無料券は...

【対象のドリンク50円引き】

6月8日から7月5日までの期間、対象のドリンクを1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●GREENDA・KA・RA（600ml）

●やかんの麦茶（650ml）

●い・ろ・は・す シャインマスカット（540ml）

●モンスター ウルトラバイスグァバ（355ml）

●モンスターエナジー ゼロシュガー（355ml）

クーポン利用期間は6月8日から7月12日まで。

【スムージー半額】

6月10日は記念日協会が認定・登録したDoleスムージーの日。そのため、6月10日限定でスムージーが半額になる「スムージースーパーセール」を開催します。

なお、冷蔵のスムージーは対象外です。

【スムージー3杯で100円引き】

6月10日から30日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してセブンカフェスムージーを3杯購入するごとに、100円引きクーポンがもらえます。

セブンカフェスムージー以外のセブンカフェ商品は対象外です。

クーポン利用期間は6月10日から7月7日まで。

【ブリトー30円引き】

6月11日から17日までの期間、ブリトーを30円引きで購入できます。

【お菓子無料】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、6月の毎週土曜と日曜に使えるお菓子無料クーポンを配布。

6月13日に配信されるクーポンは、「そのまんまグレープ フーセンガム」（1個）です。

利用期間は6月13日・14日の2日間です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ