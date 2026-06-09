高利便性モデル

トヨタは2026年5月12日、「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良を発表しました。安全性や日常の使い勝手を見直した今回の変更は、販売店でどのように受け止められているのでしょうか。

ジャパンタクシーは、トヨタが販売するタクシー専用モデルで、ユニバーサルデザインを取り入れた専用設計の車両です。

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初代モデルは2017年10月に登場し、乗り降りのしやすさや広い室内空間を特徴としています。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mmで、ホイールベースは2750mmとなり、乗車定員は5名、車いす乗車時は3名に対応します。

背の高いワゴン形状と大開口スライドドアを備え、タクシーらしい視認性の高いデザインと専用フロントマスクが外観のポイントです。

ボディカラーはブランドカラーの「深藍（こいあい）」をはじめ、「ブラック」、「スーパーホワイトII」をラインナップしています。

インテリアは、広い後席空間とフラットフロアを採用し、フロア高320mmによって乗り降りしやすい設計です。

開口幅720mm、開口高1300mmのスライドドアは車いす利用時にも配慮され、車いす乗車対応のスロープ機構も備えています。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒LPGエンジンにハイブリッドシステムを組み合わせた「LPGハイブリッドシステム（THS-II）」を搭載し、電気式無段変速機（CVT）と2WDを組み合わせます。

システム最高出力は73kW（100ps）で、WLTCモード燃費は最大16.6km／Lとなっています。

安全面では、プリクラッシュセーフティやプロアクティブドライビングアシストなどを備えた「Toyota Safety Sense」を全車に標準装備し、タクシーとして求められる安全性を確保しています。

今回の一部改良では、制動灯表示灯が新たに標準装備されました。

減速時のブレーキ操作だけでなく、運転支援システムによる制動時にもメーター内の制動灯表示灯が点灯し、システムが制動を行っている状況をドライバーに伝えることで安心感の向上につながります。

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反響について都内の販売店では、「大幅な変更ではありませんが、日常的に使われるクルマだけに、こうした細かな改良は歓迎されています」との声が聞かれました。

別の店舗でも、「大きな変化ではないものの、現場ではプラスに受け止められています」と語られており、実務に寄り添った更新として評価されているようです。

グレード構成は、標準グレード「和」と上級グレード「匠」を設定しています。価格（税込）は「和」が348万9200円、「匠」が371万3600円となっています。