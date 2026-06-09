【韓国ドラマ『ボクの友達の卒業式』】“20歳”キム・ジョンヒョン＆“と75歳”パク・チョルミン、世代を超えた2人の友情を描く U-NEXTであすから配信決定
俳優のキム・ジョンヒョン、パク・チョルミンが出演する韓国ドラマ『ボクの友達の卒業式』（全8話）が、10日（正午〜）よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。
【場面ショット】ルームメイトとなるキム・ジョンヒョン＆パク・チョルミン
同作は、20歳の若者と75歳の男性、世代を超えた2人が織りなす穏やかな友情を描くヒューマンドラマ。
キム・ジョンヒョンが演じるのは、バイトと学業を両立しながら疲れを抱える内気な20歳の大学生・キム・ミング。ある日、肺がん末期と診断された75歳のホン・スンベ（パク・チョルミン）がバケットリストのひとつとして大学キャンパス生活を選び、ミングの寮のルームメイトになる。
人生の終わりに学生生活を夢見た老人と、人生に迷う若者…。世代も価値観も異なる2人の関係が、奇妙な同居を通して唯一無二の友情へと変わっていく様子が見どころとなる。
■あらすじ
ウヨン大学に入学した内気な性格のキム・ミングは、75歳の新入生ホン・スンベと寮でルームメイトになる。やたらと友達になろうとするスンベに戸惑いを覚えるミングだったが、ある日、スンベから余命わずかだと告げられる。やり残したことがあると言うスンベにつきあいながら、ミングは次第に心を開いていく。そんな中、同じ学科のイ・ヨウルに恋をしたミングが自信を持てず一歩踏み出せないでいると、スンベがアドバイスを送る。
【場面ショット】ルームメイトとなるキム・ジョンヒョン＆パク・チョルミン
同作は、20歳の若者と75歳の男性、世代を超えた2人が織りなす穏やかな友情を描くヒューマンドラマ。
キム・ジョンヒョンが演じるのは、バイトと学業を両立しながら疲れを抱える内気な20歳の大学生・キム・ミング。ある日、肺がん末期と診断された75歳のホン・スンベ（パク・チョルミン）がバケットリストのひとつとして大学キャンパス生活を選び、ミングの寮のルームメイトになる。
■あらすじ
ウヨン大学に入学した内気な性格のキム・ミングは、75歳の新入生ホン・スンベと寮でルームメイトになる。やたらと友達になろうとするスンベに戸惑いを覚えるミングだったが、ある日、スンベから余命わずかだと告げられる。やり残したことがあると言うスンベにつきあいながら、ミングは次第に心を開いていく。そんな中、同じ学科のイ・ヨウルに恋をしたミングが自信を持てず一歩踏み出せないでいると、スンベがアドバイスを送る。