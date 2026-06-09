ソ・イングク＆パク・ジヒョン、相合傘で芽生える恋模様 韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』、日本版本予告解禁
俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）今回、日本版本予告が解禁された。
【動画】ソ・イングク＆パク・ジヒョン、相合傘で芽生える恋模様
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥×刑事』）が務め、2人は初共演となる。
仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった2人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
マックイーンスタジオによる人気カカオウェブトゥーンを原作とし、スタジオドラゴンとクロスピクチャーズが制作を手がける同作は、チョ・ウンソル氏（『私を撃つ』『My Beautiful Apartment（英題）』）が監督を務め、キム・ギョンミン氏（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）が脚本を担当している。
配信に先立ち、誰もが共感できる職場の日常と、芽生えつつあるロマンスが垣間見える日本版本予告映像が解禁された。本予告映像では、単調な日々を送る会社員チャ・ジユンと、上司カン・シウの間に芽生える恋模様が描かれており、2人の距離が徐々に縮まるなか、ジユンの心に予想もしなかった変化が訪れる様子が映し出されている。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんなジユンの前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
『残念ながら明日も出勤です！』は、人に傷つけられ、心を痛めながらも――雷鳴が轟き、激しい雨が降りしきるような状況の中でも――翌朝には変わらず出社し続ける人々の物語。大ヒットしたカカオウェブトゥーンを原作とする本作は、鋭い職場風刺と抗えないロマンスの緊張感を融合させ、現代のオフィスラブの“共感”“ユーモア”“熱量”を描き出す。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』、『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』、『もうすぐ死にます』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』、『秘顔-ひがん-』、『財閥 x 刑事』、『財閥家の末息子』）
【動画】ソ・イングク＆パク・ジヒョン、相合傘で芽生える恋模様
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥×刑事』）が務め、2人は初共演となる。
マックイーンスタジオによる人気カカオウェブトゥーンを原作とし、スタジオドラゴンとクロスピクチャーズが制作を手がける同作は、チョ・ウンソル氏（『私を撃つ』『My Beautiful Apartment（英題）』）が監督を務め、キム・ギョンミン氏（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）が脚本を担当している。
配信に先立ち、誰もが共感できる職場の日常と、芽生えつつあるロマンスが垣間見える日本版本予告映像が解禁された。本予告映像では、単調な日々を送る会社員チャ・ジユンと、上司カン・シウの間に芽生える恋模様が描かれており、2人の距離が徐々に縮まるなか、ジユンの心に予想もしなかった変化が訪れる様子が映し出されている。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんなジユンの前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
『残念ながら明日も出勤です！』は、人に傷つけられ、心を痛めながらも――雷鳴が轟き、激しい雨が降りしきるような状況の中でも――翌朝には変わらず出社し続ける人々の物語。大ヒットしたカカオウェブトゥーンを原作とする本作は、鋭い職場風刺と抗えないロマンスの緊張感を融合させ、現代のオフィスラブの“共感”“ユーモア”“熱量”を描き出す。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』、『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』、『もうすぐ死にます』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』、『秘顔-ひがん-』、『財閥 x 刑事』、『財閥家の末息子』）