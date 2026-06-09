歌舞伎俳優の中村芝翫が９日、フジテレビ系「ノンストップ！」にＶＴＲ出演。先月結婚したばかりの長男・中村橋之助の妻・能條愛未と、姑・三田寛子の関係性を明かした。

最近嬉しかったことは？と聞かれた芝翫は「長男が結婚しまして。結婚したのもそうなんですけど、娘ができたのが嬉しい」と目尻を下げた。

結婚式の前夜は「寝られなくてね」と恥ずかしそうに打ち明け「３人の息子たちの前で一応、（あいさつの）練習をしたんですよ。そしたら珍しく『お父さん、なんか、それだけですか？』みたいに言われて。『結婚式の最後だから余計な事言わないで、これぐらいがいいんだよ』って話しましたが…」と息子達から心配されてしまったという。

だがいざ本番となり「感情があふれて」しまったといい「橋之助と愛未にとっては身に余る披露宴だったので、ただひたすら感謝の思いを伝えたいということでしたね」と親の顔を見せた。

能條と三田の嫁・姑の関係性については「うちの家内は大変に楽しくて、結婚したときにうちの母から教わったことを日々、きっちり伝えています」と振り返った。「あまりいろいろなことを教えると、愛未ちゃんの方が頭がいっぱいになっちゃうんじゃないかと…。その辺で今日はやめておきなさいということが多いですよね」と苦笑い。「いっぺんに教えようという感じがあるんでね」と三田の様子を明かし、「すいません、手前みその話で」と照れ笑いを浮かべていた。