Billlieつき、ショートトップスからのぞく美腹筋に釘付け「憧れのスタイル」「くびれも綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieのつき（TSUKI）が6月8日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。
【写真】23歳K-POP日本人メンバー「くびれも綺麗」鍛え上げられた美腹筋
つきは「きょうからげつようびだからがんばろういっしょにみんなあいしてる」とつづり、ソロショットを投稿。キャップとヘッドホンを身につけ、黒のショート丈トップスにグレーのボトムスを合わせたスタイルでスマートフォンを手にする姿が収められており、美しい腹筋を見せた。また、ガラス越しに撮影したハーフパンツ姿のショットなども載せている。
この投稿は「憧れのスタイル」「くびれも綺麗」「破壊力抜群」「カッコ可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳K-POP日本人メンバー「くびれも綺麗」鍛え上げられた美腹筋
◆つき、美腹筋輝くショートトップス姿披露
つきは「きょうからげつようびだからがんばろういっしょにみんなあいしてる」とつづり、ソロショットを投稿。キャップとヘッドホンを身につけ、黒のショート丈トップスにグレーのボトムスを合わせたスタイルでスマートフォンを手にする姿が収められており、美しい腹筋を見せた。また、ガラス越しに撮影したハーフパンツ姿のショットなども載せている。
◆つきの投稿に「破壊力抜群」と反響
この投稿は「憧れのスタイル」「くびれも綺麗」「破壊力抜群」「カッコ可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】