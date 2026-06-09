67歳ですが、老齢厚生年金が支給停止となりました。支給停止になった年金は後からもらえますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、67歳の老齢厚生年金が支給停止となった方からの質問です。
相談者の老齢厚生年金も、在職老齢年金制度によって、支給停止されたということになります。
在職老齢年金制度によって支給停止された年金分（全額や一部分）を、後から受け取ることはできません。収入が下がり、年金額との合計が基準額の65万円を下回るようになれば、老齢厚生年金を支給停止されずに受給できるようになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、67歳の老齢厚生年金が支給停止となった方からの質問です。
Q：67歳ですが、老齢厚生年金が支給停止となりました。支給停止になった年金は後からもらえますか？「67歳で会社員として働いております。老齢厚生年金をもらえたはずなのですが、給与が高く支給停止になりました。この場合、支給停止された老齢厚生年金は、後からもらうことができますか？」（男性会社員・67歳）
A：在職老齢年金制度によって支給停止された年金分（全額や一部分）を、後から受け取ることはできません60歳以上の人が、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額（年間の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割った額）と総報酬月額相当額（毎月の給与が目安（標準報酬月額）＋1年間の賞与（標準賞与額）を12で割った額）を足して基準額の65万円（令和8年度）を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止となります。この仕組みを在職老齢年金制度といいます。
相談者の老齢厚生年金も、在職老齢年金制度によって、支給停止されたということになります。
在職老齢年金制度によって支給停止された年金分（全額や一部分）を、後から受け取ることはできません。収入が下がり、年金額との合計が基準額の65万円を下回るようになれば、老齢厚生年金を支給停止されずに受給できるようになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)