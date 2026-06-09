玉森裕太主演でおくる7月５日スタートの新ドラマ「マイ・フィクション」（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）。平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川が目を覚ますと、他人が自分になりすましていた上に、愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。

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おかしいのは、自分か、まわりか、この町か――物語を彩るキャスト5名が解禁！

この度、レギュラーキャストとして、国仲涼子、ジャンボたかお、結城萌、三浦獠太、そして佐戸井けん太の出演が決定！

国仲涼子が演じるのは、津村に寄り添う刑事・香坂睦美（こうさか・むつみ）。野村周平演じる津村が出所したところに現れ、彼に寄り添う。刑事の香坂と、殺人犯の津村との関係は…？

数々のドラマに出演し、様々な役柄を演じてきた国仲。2026年度後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」への出演決定でも話題の彼女が、今までの役ともひと味違う、謎を秘めた女性・香坂を演じる。



レインボーのジャンボたかおが演じるのは、伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・多田義孝（ただ・よしたか）。いつも笑顔で施設のムードメーカーでもある役どころだ。

お笑いコンビ・レインボーとして絶大な人気を誇るだけでなく、映画化もされたドラマ「推しが武道館いってくれたら死ぬ」（2022年 朝日放送テレビ）などで、俳優としての確かな実力も見せるジャンボたかおの演技に注目だ。



結城萌が演じるのは、多田と同じく、伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・向井理恵（むかい・りえ）。

「プロフェッショナル ～保険調査員・天音蓮～」（2026年 フジテレビ）、「Dr. アシュラ」「日本一の最低男」（共に2025年 フジテレビ）など、ドラマに立て続けに出演している結城が、今作にも登場する。



三浦獠太が演じるのは、香坂の後輩刑事・辻元晴人（つじもと・はると）。

「グランメゾン東京」（2019年 TBSテレビ）で俳優デビューし、「大河ドラマ べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（2025年 NHK）などにも出演している三浦が、先の読めないミステリーに関わる刑事として登場。



佐戸井けん太が演じるのは、二宮由梨の伯父・藤谷治（ふじたに・おさむ）。

数々のドラマや舞台で活躍し、現在放送中の「サバ缶、宇宙へ行く」（2026年 フジテレビ）にも出演中の名バイプレーヤー佐戸井が、森川葵演じる由梨を優しく見守る伯父を演じる。



玉森を始め、森川・宮澤・野村とどう絡んでいくのか？ 予測不能なサスペンス・ラブストーリーに、ぜひご注目を。

国仲涼子 コメント

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私が演じる香坂睦美は、最近ではなかった人間味がない淡々とした役どころではありますが、話の展開が進むにつれて少しずつ人間臭いところを見せていきたいと思い、回が進むにつれて、面白さを感じながら演じています。台本を読んだ時は時系列を追っていくのが難しかったのですが、それと同時に香坂の背景にあるものが気になり、そこが私の中での1番の見どころかと思いました。最後まで見逃せない作品になると思います！



ジャンボたかお（レインボー） コメント

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このドラマのストーリーを最初に聞いた時、ドキドキワクワクしました、、そう来たか！と思いました。

常に皆様の予想超え確定の凄まじいストーリーです！

是非観てください！

そしてジャンボが居るので、キャストの皆様をより細く見せられることは確定です。

余談ですが、技術さんにはジャンボくらい大きい方が2人います。



結城萌 コメント

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初めて脚本を読んだ時は、とても複雑で、かつ現実離れした面白さを感じました。

その後、プロデューサーさんとお話しさせて頂いてからは、逆に現実的に感じられ、目まぐるしく変化していくこの時代だからこそ、自分たちの生活の中にも、目を疑うような事実が隠されているかもしれないと思うようにもなりました。回を追うごとに明かされる真実を、視聴者の方々には楽しんで頂ければと思います。

ジャンボたかおさん演じる多田と、私演じる理恵のコンビにも注目してください！！



三浦獠太 コメント

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こんなにもいろんなページを見直しながら読み進めていった台本は初めてでした。

読みながら、あれ、これどういうことだっけと確認しながら読まないとなかなか理解するのも難しく、ただ、だからこそ映像になってどのように伝わるのか、今からワクワクしています。

この物語の中で辻元というキャラクターはとても重要な役ではあるのですが、それと同時に常に緊迫している状況のなかで作品にとっても、そして視聴者の方々にとっても少し箸休めのような安心感もシーンの中で出せたらいいなと思っています！！



佐戸井けん太 コメント

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脚本を読んでいて、とても謎なんです。何が正しくて、何が起こっているのか？ 脚本というより連載小説の感覚で「続きが読みたい！」とワクワクしながら読んでいます。

治という役をニュートラルに演じつつ、「実は裏にこういうこともあるんじゃないか」「これもありそうだけど外れてるかな」「森川葵さん演じる由梨さんとの関係はどうなっていくのか」など色々考えながら、私自身も楽しみながら演じています。

メインキャスト4名の役ビジュアルも解禁！

今回の追加キャスト5名の解禁と同時に、メインキャスト4名（玉森裕太、森川葵、宮澤エマ、野村周平）の役ビジュアルも解禁！

どんな物語の中でのどんな役になるか、ぜひご期待を。

伊川正樹役・玉森裕太

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二宮由梨役・森川葵

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伊川真弓役・宮澤エマ

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津村大輔役・野村周平

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番組情報

「マイ・フィクション」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年７月５日よる10時15分スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

公式HP https://www.asahi.co.jp/myfiction/

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr9at5vz94

出演者のスペシャルインタビューを配信中！ ぜひお気に入り登録も。



【キャスト＆スタッフ】

出演：

玉森裕太 森川葵 宮澤エマ ジャンボたかお（レインボー） 結城萌 三浦獠太

国仲涼子 ・ 佐戸井けん太 野村周平

脚本：山岡潤平

演出：有働佳史 松嵜由衣 宮岡太郎