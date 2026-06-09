＜才能の裏には…＞周りを気にせず泳げる場所！でも家族には新しい問題が…「送迎は」【第3話まんが】
私はミサコ（38）。姉妹2人を育てています。長女の影響で次女のアキ（小4）は、小1のときからスイミングスクールに通っています。すると、アキの才能はずば抜けていたようで、楽々と実力を伸ばしていきました。その姿を見て、目標を高くもつお友だちは心が折れてやめていってしまいました。すると、アキは心底傷つき、すっかりスクールを楽しめなくなってしまったのです。私がスクールのコーチに相談すると、街にある別の大きなスクールを勧められました。
スクールにつくまで、アキのテンションは低いままでした。「泳がなくてもいいから、見学だけでもしてみよう」と伝えたのですが……。
見学したスクールの雰囲気は、スポーツ素人の私でもわかるくらい「いい雰囲気」でした。
練習中も、帰り道も、家でも。アキの様子は本当に楽しそうだったのです。
見学した街のスクールに入会すると、通いの問題が出てきます。
電車で行けば、徒歩を含め片道1時間近く。車でも片道30分以上かかります。
新しいスクールは、大きく綺麗な施設でした。
競争心が強い生徒が多く、緊張感のある雰囲気の今までのスクールとは違い、先生や生徒も和気あいあいとしている様子だったのです。
体験中のアキの様子を見ると、前のようにスイミングをとても楽しんでいます。
ただ、このスクールは、徒歩を含め電車で片道1時間ほどかかります。送迎をしなければならないし、帰宅時間も遅くなります。
アキには駅とバスで1人で通ってもらうことも考えないといけないのです。4年生……1人で通わせてもいいものでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
スクールにつくまで、アキのテンションは低いままでした。「泳がなくてもいいから、見学だけでもしてみよう」と伝えたのですが……。
見学したスクールの雰囲気は、スポーツ素人の私でもわかるくらい「いい雰囲気」でした。
練習中も、帰り道も、家でも。アキの様子は本当に楽しそうだったのです。
見学した街のスクールに入会すると、通いの問題が出てきます。
電車で行けば、徒歩を含め片道1時間近く。車でも片道30分以上かかります。
新しいスクールは、大きく綺麗な施設でした。
競争心が強い生徒が多く、緊張感のある雰囲気の今までのスクールとは違い、先生や生徒も和気あいあいとしている様子だったのです。
体験中のアキの様子を見ると、前のようにスイミングをとても楽しんでいます。
ただ、このスクールは、徒歩を含め電車で片道1時間ほどかかります。送迎をしなければならないし、帰宅時間も遅くなります。
アキには駅とバスで1人で通ってもらうことも考えないといけないのです。4年生……1人で通わせてもいいものでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香