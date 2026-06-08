M!LK吉田仁人、初リリースパーティーで弾き語り披露 アーティストとしての一面魅せる
【モデルプレス＝2026/06/08】M!LK（ミルク）の吉田仁人が6月8日に2nd EP「東京」の発売を記念し、吉田にとって初となるリリースパーティーを開催した。
【写真M!LKメンバー、初のリリースパーティーで弾き語り披露
同公演では「東京」をはじめ、本作に収録されている「ばいばい」「やすらぎ」「背伸びのキス」を披露。さらに1部では「カーテン」、2部では「オレンジ」を弾き語りで歌唱し、吉田のアーティストとしての一面を魅せつけた。
また「東京」のミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオは全編ワンテイクカットで撮影。映像内では、楽しそうな学生の間を一人逆に歩いている吉田の姿が印象的に描かれており、その顔はどこか不安を抱えているように見えるが、本作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を表現している。
「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田本人が作詞作曲を手がけた。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガーソングライター・吉田の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。（modelpress編集部）
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【写真M!LKメンバー、初のリリースパーティーで弾き語り披露
◆吉田仁人、弾き語り披露
同公演では「東京」をはじめ、本作に収録されている「ばいばい」「やすらぎ」「背伸びのキス」を披露。さらに1部では「カーテン」、2部では「オレンジ」を弾き語りで歌唱し、吉田のアーティストとしての一面を魅せつけた。
◆吉田仁人「東京」MV公開
また「東京」のミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオは全編ワンテイクカットで撮影。映像内では、楽しそうな学生の間を一人逆に歩いている吉田の姿が印象的に描かれており、その顔はどこか不安を抱えているように見えるが、本作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を表現している。
「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田本人が作詞作曲を手がけた。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガーソングライター・吉田の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。（modelpress編集部）
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