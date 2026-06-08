INI、イコラブ、櫻坂46、HANAら『音楽の日2026』出演アーティスト第1弾が発表
7月18日14時から8時間にわたって放送される大型音楽特番『音楽の日2026』（TBS系）より、豪華な出演アーティスト第1弾が発表された。
【写真】『音楽の日2026』キービジュアルが解禁
16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
この度、第1弾となる豪華出演アーティスト10組が発表に。INI、＝LOVE、EBiDAN、＆TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）が出演し、『音楽の日』でしか見られない熱いパフォーマンスを披露する。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
【写真】『音楽の日2026』キービジュアルが解禁
16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
この度、第1弾となる豪華出演アーティスト10組が発表に。INI、＝LOVE、EBiDAN、＆TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）が出演し、『音楽の日』でしか見られない熱いパフォーマンスを披露する。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。