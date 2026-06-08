【2026年春アニメ】「ストーリーがおもしろいと思う作品」ランキング！ 2位『あかね噺』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「ストーリーがおもしろいと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『あかね噺』です。主人公・桜咲朱音が真打を目指して奮闘する成長ドラマ。緻密な取材に裏打ちされた落語の描写や、個性的で魅力的なライバルたちとの熱い競い合いが、アニメでも見事に表現されています。古典落語の魅力を現代風の熱い少年漫画的ストーリーに昇華させた展開に、多くの期待が集まりました。
▼回答者コメント
「芸で父の仇を討つという構図がかなり熱く、落語を中心に据えた人間ドラマが面白い」（50代男性／大阪府）
「落語を知らなくても、ストーリーが分かりやすい」（40代女性／大阪府）
「演出が派手というかくどいけれど分かりやすく落語の魅力を伝えられていると思う」（50代女性／静岡県）
1位に輝いたのは、『黄泉のツガイ』でした。『鋼の錬金術師』などで知られる巨匠・荒川弘さんの最新作が堂々の首位を獲得。平穏な集落で暮らす少年・ユルが、突如として襲撃を受けたことをきっかけに、夜と昼を分かつ双子の妹の秘密や「ツガイ」と呼ばれる異形の存在を巡る壮大な宿命の戦いに巻き込まれていくダークファンタジー。予測不能で緊密な世界観と、圧倒的なストーリーテリングの妙がアニメファンの心を鷲づかみにしています。
▼回答者コメント
「独特な世界観と先の読めない展開が面白く、物語への没入感が高いと感じたからです。キャラクター同士の関係性も魅力的です」（40代男性／北海道）
「謎が謎を呼ぶスリリングなシナリオ構成が圧倒的におもしろいから」（30代男性／富山県）
「フィクションでしかありえないけれど、そういう世界もあったら面白いだろうなと想像を掻き立てられるので」（50代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『あかね噺』／36票
2位にランクインしたのは、『あかね噺』です。主人公・桜咲朱音が真打を目指して奮闘する成長ドラマ。緻密な取材に裏打ちされた落語の描写や、個性的で魅力的なライバルたちとの熱い競い合いが、アニメでも見事に表現されています。古典落語の魅力を現代風の熱い少年漫画的ストーリーに昇華させた展開に、多くの期待が集まりました。
「芸で父の仇を討つという構図がかなり熱く、落語を中心に据えた人間ドラマが面白い」（50代男性／大阪府）
「落語を知らなくても、ストーリーが分かりやすい」（40代女性／大阪府）
「演出が派手というかくどいけれど分かりやすく落語の魅力を伝えられていると思う」（50代女性／静岡県）
1位：『黄泉のツガイ』／43票
1位に輝いたのは、『黄泉のツガイ』でした。『鋼の錬金術師』などで知られる巨匠・荒川弘さんの最新作が堂々の首位を獲得。平穏な集落で暮らす少年・ユルが、突如として襲撃を受けたことをきっかけに、夜と昼を分かつ双子の妹の秘密や「ツガイ」と呼ばれる異形の存在を巡る壮大な宿命の戦いに巻き込まれていくダークファンタジー。予測不能で緊密な世界観と、圧倒的なストーリーテリングの妙がアニメファンの心を鷲づかみにしています。
▼回答者コメント
「独特な世界観と先の読めない展開が面白く、物語への没入感が高いと感じたからです。キャラクター同士の関係性も魅力的です」（40代男性／北海道）
「謎が謎を呼ぶスリリングなシナリオ構成が圧倒的におもしろいから」（30代男性／富山県）
「フィクションでしかありえないけれど、そういう世界もあったら面白いだろうなと想像を掻き立てられるので」（50代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)