インフルエンサーでグラビアでも活躍する桃木兎羽が7日、自身のインスタグラムを更新。久々のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】キュートな毛先くるりん 頭の後ろで手を組んだらエラいことに

「こうゆう髪型も久々だったかも♡」と記し、半袖ニットに身を包んだショットを投稿。手を頭の後ろで組んだことで胸を張った状態に。TikTokで“スタイル抜群お姉さん”として話題を呼んだボディの迫力が豪快に飛び込んでくる。木々が見える景色をバックに「緑があるうちにいっぱい満喫しないとね」と続けた。



インフルエンサーとグラビアアイドルの二刀流「グラエンサー」として活躍する桃木。オリジナルブランドも運営するなど、多くの魅力的な顔を持っている。2025年11月には1st写真集「とわいらいと」も発売。誕生日の今年5月15日には大胆なネックラインのコーデを披露し、「いつも応援してくれて本当にありがとう」と感謝を記している。



桃木は2001年生まれ、栃木県出身。ファンからは「ふわふわ感たっぷりでめちゃかわ」「ふわっと巻いてる髪とってもいいね」「蝶々の髪飾り凄く似合っててかわちかったー」「ファッションもルックスも癒しの天使です」「可愛さが爆発してます」と絶賛の声が止まらない。「桃木を満喫しました」とすっかり魅了されたコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）