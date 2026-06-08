快適性を高める装備を追加

カワサキは、高い評価を得ているネイキッドモデル「Z900RS」を基に、カフェレーサー風のスタイリングを施した新型「Z900RS CAFE」を2026年2月14日に市場へ投入しました。

最新モデルはどのような進化を遂げたのか、改めて振り返ります。

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このモデルは、クラシカルな見た目と現代的な走行性能で支持されるZ900RSに、一層スポーティな個性を与え、モーターサイクルライフに新たな選択肢を提示する一台です。

Z900RS CAFEの個性は、特にその外観デザインに顕著に表れています。モデルを象徴するフロントカウルは、スポーティな印象を際立たせるだけでなく、ウインドプロテクション効果も備えています。

また、ブラック塗装が施されたローポジションハンドルと専用設計のシートが、カフェレーサーならではのライディングポジションを実現しつつ、快適性も確保しています。

スタイリングの根幹には、歴史的名車「900 SuperFour（Z1）」からのインスピレーションがあり、ティアドロップ型のフューエルタンクや丸型のLEDヘッドライト、二眼式のメーターといったデザイン要素が継承されています。同時に、オーバル形状のLEDテールライトなど、現代の技術も巧みにデザインへ溶け込ませています。

細部へのこだわりも深く、燃料タンクにはカワサキの伝説的モデル「マッハシリーズ」に敬意を表したレインボーラインのグラフィックが描かれています。タンクの「KAWASAKI」ロゴは転写フィルムで表現され、下地のボディカラーが透けて見えることで独特の質感を醸し出します。

さらに、サイレンサーとエキゾーストヒートガードにはヘアライン仕上げが採用され、洗練されたスポーティな雰囲気を強調。サイドカバーのエンブレムもブラックで統一されています。

エンジンには、扱いやすさと高出力を両立した排気量948ccの水冷4ストローク並列4気筒を搭載しています。ETV（電子制御スロットルバルブ）の採用により、従来モデルが持つダイレクトな感覚を維持しながら、低・中回転域での操作性を向上させ、高回転域では力強くスポーティな特性を発揮します。排気音には特別なサウンドチューニングが施され、ライダーの気持ちを高揚させるサウンドを奏でます。

車体には軽量なトレリスフレームが採用され、スリムなティアドロップフューエルタンクを収めつつ、リラックスして楽しめるハンドリング特性を追求しています。

足回りには、フルアジャスタブル倒立フロントフォークとホリゾンタルバックリンク式リアサスペンションを装備。ブレーキシステムには、高い制動力と優れた操作性を誇るラジアルマウントブレーキが備わっています。

ライダーの走りをサポートする電子制御技術も豊富に搭載されています。ボッシュ製のIMU（慣性計測装置）を備えることで、「KCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）」や「KTRC（カワサキトラクションコントロール）」といったシステムがより高度に機能し、ライダーの操作をアシストします。

また、新たにシフトアップとダウンの両方に対応する「KQS（クイックシフター）」が装備され、クラッチ操作なしでスムーズな変速を可能にするオートブリッピング機能も搭載しています。高速道路などでの長距離走行時の負担を軽減するエレクトロニッククルーズコントロールや、スマートフォンと連携可能な「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」にも対応し、利便性が大幅に向上しました。

往年の名車の雰囲気をまといながら、最新テクノロジーによって洗練された走りを提供するZ900RS CAFEは、伝統と革新が共存する、新たな魅力を持つレトロスポーツモデルとして注目を集めるでしょう。

エボニーのカラーリングを採用するこの最新モデルの価格（消費税込）は154万円で、「Z900RS Black Ball Edition」より1万1000円高い設定となっています。