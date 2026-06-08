オランダ戦、日本代表は各ラインを分断し、勝機を見つけるべき。最初の15分間で…【コラム】
孫子曰く「利に合わばすなわち動き、利に合わざればすなわち止む」という教えがある。
戦闘に長けた者は、敵の先陣と後衛が接続しないように、または敵部隊同士が援護し合わないようにする。敵部隊が分散するように、戦列が整わないように。そして敵の態勢と比べて有利だったら戦闘を仕掛け、不利だったら戦いを止めるべき、という意味である。
北中米ワールドカップ、グループステージ初戦で当たるオランダ戦、日本はその教えを守らないと痛い目を見ることになるだろう。斬新さはない相手だが、手堅く戦える。戦術的にも整然とし、やるべきことをやれるチームだろう。ピッチに立ったとき、分厚さを感じさせるはずだ。
もっとも、森保ジャパンは戦いを止めるわけにはいかない。分断し、散開させ、混乱させる。それが戦いの眼目になるだろう。
オランダのバックラインはフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が統率するが、彼以外もトップレベルの選手たちである。ユリエン・ティンベル（アーセナル）、デンゼル・ドゥムフリース（インテル・ミラノ）、ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）など、所属クラブからして強力な面子である。
中盤も、フレンキー・デヨング（ＦＣバルセロナ）、ティジャニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）、ライアン・フラーフェンベルク（リバプール）とワールドクラス。前線はメンフィス・デバイ（コリンチャンス）、コディ・ガクポ（リバプール）、ドニエル・マレン（アストン・ビラ）を擁する。
３つのラインが結合したら、打ち負かすのは骨が折れる。
日本は最初15分で仕掛け、各ラインを分断し、勝機を見つけるべきだろう。プレスの強度を上げ、GKまでふたをして、前線からの守備を攻撃につなげられるか。それを遂行できる機動力を持った選手がいるのは間違いないし、機先を制するべきだ。
それで簡単にゴールを陥れられるわけではない。しかし、出鼻を挫くようにペースをつかんで、敵の頭を抑えるように脅威を与えないと、どうしようもなく押し込まれる。もちろん、押し込まれるのを前提に人海戦術で守りを固め、カウンターを狙うのも選択肢の一つだろうが、腰が引けてしまっては意味がないだろう。
定石としては、最初の15分間で相手を分断し、戦いを有利に持ち込みたいところだ。
文●小宮良之
【著者プロフィール】こみや・よしゆき／1972年、横浜市生まれ。大学在学中にスペインのサラマンカ大に留学。2001年にバルセロナへ渡りジャーナリストに。選手のみならず、サッカーに全てを注ぐ男の生き様を数多く描写する。『選ばれし者への挑戦状 誇り高きフットボール奇論』、『FUTBOL TEATRO ラ・リーガ劇場』（いずれも東邦出版）など多数の書籍を出版。2018年３月に『ラストシュート 絆を忘れない』（角川文庫）で小説家デビューを果たし、2020年12月には新作『氷上のフェニックス』が上梓された。
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
戦闘に長けた者は、敵の先陣と後衛が接続しないように、または敵部隊同士が援護し合わないようにする。敵部隊が分散するように、戦列が整わないように。そして敵の態勢と比べて有利だったら戦闘を仕掛け、不利だったら戦いを止めるべき、という意味である。
北中米ワールドカップ、グループステージ初戦で当たるオランダ戦、日本はその教えを守らないと痛い目を見ることになるだろう。斬新さはない相手だが、手堅く戦える。戦術的にも整然とし、やるべきことをやれるチームだろう。ピッチに立ったとき、分厚さを感じさせるはずだ。
オランダのバックラインはフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が統率するが、彼以外もトップレベルの選手たちである。ユリエン・ティンベル（アーセナル）、デンゼル・ドゥムフリース（インテル・ミラノ）、ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）など、所属クラブからして強力な面子である。
中盤も、フレンキー・デヨング（ＦＣバルセロナ）、ティジャニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）、ライアン・フラーフェンベルク（リバプール）とワールドクラス。前線はメンフィス・デバイ（コリンチャンス）、コディ・ガクポ（リバプール）、ドニエル・マレン（アストン・ビラ）を擁する。
３つのラインが結合したら、打ち負かすのは骨が折れる。
日本は最初15分で仕掛け、各ラインを分断し、勝機を見つけるべきだろう。プレスの強度を上げ、GKまでふたをして、前線からの守備を攻撃につなげられるか。それを遂行できる機動力を持った選手がいるのは間違いないし、機先を制するべきだ。
それで簡単にゴールを陥れられるわけではない。しかし、出鼻を挫くようにペースをつかんで、敵の頭を抑えるように脅威を与えないと、どうしようもなく押し込まれる。もちろん、押し込まれるのを前提に人海戦術で守りを固め、カウンターを狙うのも選択肢の一つだろうが、腰が引けてしまっては意味がないだろう。
定石としては、最初の15分間で相手を分断し、戦いを有利に持ち込みたいところだ。
文●小宮良之
【著者プロフィール】こみや・よしゆき／1972年、横浜市生まれ。大学在学中にスペインのサラマンカ大に留学。2001年にバルセロナへ渡りジャーナリストに。選手のみならず、サッカーに全てを注ぐ男の生き様を数多く描写する。『選ばれし者への挑戦状 誇り高きフットボール奇論』、『FUTBOL TEATRO ラ・リーガ劇場』（いずれも東邦出版）など多数の書籍を出版。2018年３月に『ラストシュート 絆を忘れない』（角川文庫）で小説家デビューを果たし、2020年12月には新作『氷上のフェニックス』が上梓された。
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」