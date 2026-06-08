星名美怜、１stシングルリリース決定！夏の終わりの儚げな心情と線香花火をリンクさせた切なくも前向きになれるラブソング

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2025年12月にソロデビューを果たした星名美怜が、8月5日に1stシングル「ひかりあと」をリリースする。

■「なんと（6月の）ライブでは8月にリリースする新曲も初披露しちゃいます！」

星名は14年間アイドルグループに在籍し、昨年12月にアルバム『Once Upon a Star』でソロデビュー。キャンペーンなどで全国を飛び回り、今年4月からはFMヨコハマで『BREAK IT DOWN』のレギュラーDJも務めるなど活動の場を広げてきた。

今作の表題曲の「ひかりあと」は、同番組で共演するDickeyプロデュースで制作。歌詞も以前同番組でDJを務めていたYU-Aが書き下ろした、夏の終わりの儚げな心情と線香花火をリンクさせた切なくも前向きになれるラブソングで、星名自身もソロとして初のバラード曲に挑戦したファン必聴の作品に仕上がっている。

そしてカップリング曲には、対照的に重低音の効いたダブステップ冴えわたるポップなナンバー「NEW! エモもんすたぁ」と、灼熱の太陽を感じさせるサマードライブチューン「Sparkle」が収録される。

星名は、6月20日と26日に初の東京・大阪ライブツアーを開催。こちらでは新曲を初披露する予定だが、新曲リリースを記念してライブ参加者全員に“お見送り会”も実施することを発表。詳細は詳細はオフィシャルサイトなどで確認を。

■星名美怜 コメント

星名美怜SOLO LIVE 『A New Dawn』東京、大阪公演がいよいよスタートします！

ダンサーの皆様と共にこのライブだけの特別なパフォーマンスをお届けします！

大阪でのワンマンライブは初なので、緊張しておりますが、この半年かけて育ててきたソロ楽曲を沢山の方と盛り上がれたら嬉しいです！

なんとライブでは8月にリリースする新曲も初披露しちゃいます！

1曲目はレギュラー出演しているFMヨコハマ BREAK IT DOWN内で制作した夏の淡い恋を描いた新曲。

2曲目はポップでエモい？モンスターソング 振り付けに注目です！

3曲目はライブではフロアー全体で一体になれるような夏曲！

お楽しみにっ！

■リリース情報

2026.08.05 ON SALE

SINGLE「ひかりあと」

■関連リンク

星名美怜 OFFICIAL SITE

https://hoshina-mirei.bitfan.id/