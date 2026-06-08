静岡県高校総体サッカー男子 静岡学園が連覇を目指す浜松開誠館を破り2年ぶりの優勝 終盤までもつれる熱戦（静岡）
決勝までわずか2失点と堅守を誇る浜松開誠館と、これまで24ゴールと攻撃が自慢の静岡学園が激突。
前半8分、エンジの開誠館はコーナーキックのチャンス。
14番・礒部のヘッドは防がれますが、24番・藤原がミドルシュート。
積極的にゴールを狙います。
10分、今度は静学が猛攻を見せます。
パスをつないで11番・安永がシュート！
こぼれたボール、19番・杉ノ原のクロスに10番・松永のヘッド、ここは惜しくもバーの上。
試合が動いたのは後半3分でした。
（実況）
「速いボールがきた、直接決まった小田切！静岡学園先制！」
静学の6番・小田切が角度のないフリーキックを直接決めて待望の先制点。
相手キーパーの意表をついた見事なキックでした。
その3分後、先制点の小田切からパスを受けた8番・半田！冷静に流し込み、静学がリードを2点に広げます。
キーパーの指先をかずめる、正確なシュートでした。
反撃に出たい開誠館は20分、
（実況）
「小川シュート！」
途中出場、18番・小川のシュートはディフェンスの股の下を通りゴールへ。
1点差に詰め寄りますが反撃もここまで。
静学が2年ぶりに県総体を制し、全国切符を掴みました。
（静岡学園 足立 羽琉主将）
「開誠館に（去年準決勝で）負けていたので、リベンジも含めて自分がピッチに立って優勝できて良かった。ここで終わりではないので、全国でもみんなで勝って優勝したい」