決勝までわずか2失点と堅守を誇る浜松開誠館と、これまで24ゴールと攻撃が自慢の静岡学園が激突。

前半8分、エンジの開誠館はコーナーキックのチャンス。

14番・礒部のヘッドは防がれますが、24番・藤原がミドルシュート。

積極的にゴールを狙います。



10分、今度は静学が猛攻を見せます。

パスをつないで11番・安永がシュート！

こぼれたボール、19番・杉ノ原のクロスに10番・松永のヘッド、ここは惜しくもバーの上。





さらに静学は22分、6番・小田切からパスを受けた安永が再びシュート！しかしここも得点とはならず、スコアレスで後半に折り返します。試合が動いたのは後半3分でした。（実況）「速いボールがきた、直接決まった小田切！静岡学園先制！」静学の6番・小田切が角度のないフリーキックを直接決めて待望の先制点。相手キーパーの意表をついた見事なキックでした。その3分後、先制点の小田切からパスを受けた8番・半田！冷静に流し込み、静学がリードを2点に広げます。キーパーの指先をかずめる、正確なシュートでした。反撃に出たい開誠館は20分、（実況）「小川シュート！」途中出場、18番・小川のシュートはディフェンスの股の下を通りゴールへ。1点差に詰め寄りますが反撃もここまで。静学が2年ぶりに県総体を制し、全国切符を掴みました。（静岡学園 足立 羽琉主将）「開誠館に（去年準決勝で）負けていたので、リベンジも含めて自分がピッチに立って優勝できて良かった。ここで終わりではないので、全国でもみんなで勝って優勝したい」