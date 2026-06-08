「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限31万6698枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の31万6698枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 316698( 316698)
ソシエテジェネラル証券 186180( 186180)
バークレイズ証券 94174( 94174)
SBI証券 125574( 45876)
楽天証券 75081( 36857)
松井証券 24699( 24699)
日産証券 20436( 20436)
三菱UFJeスマート 15240( 8836)
サスケハナ・ホンコン 8244( 8244)
マネックス証券 7604( 7604)
JPモルガン証券 5353( 5353)
ゴールドマン証券 4690( 4678)
ビーオブエー証券 3934( 3934)
インタラクティブ証券 2843( 2843)
みずほ証券 2611( 2611)
フィリップ証券 2488( 2488)
モルガンMUFG証券 2028( 2028)
大和証券 1951( 1951)
BNPパリバ証券 1433( 1433)
UBS証券 1418( 1418)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3378( 3378)
ソシエテジェネラル証券 2958( 2958)
バークレイズ証券 2397( 2397)
SBI証券 1488( 1058)
楽天証券 1249( 623)
JPモルガン証券 299( 299)
マネックス証券 257( 257)
フィリップ証券 198( 198)
松井証券 164( 164)
三菱UFJeスマート 141( 103)
日産証券 64( 64)
インタラクティブ証券 35( 35)
ドイツ証券 28( 28)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 151( 151)
ABNクリアリン証券 55( 55)
JPモルガン証券 45( 45)
フィリップ証券 37( 37)
SBI証券 62( 32)
三菱UFJeスマート 33( 27)
松井証券 21( 21)
楽天証券 26( 16)
マネックス証券 9( 9)
Jトラストグローバル 4( 4)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 316698( 316698)
ソシエテジェネラル証券 186180( 186180)
バークレイズ証券 94174( 94174)
SBI証券 125574( 45876)
楽天証券 75081( 36857)
松井証券 24699( 24699)
日産証券 20436( 20436)
三菱UFJeスマート 15240( 8836)
サスケハナ・ホンコン 8244( 8244)
マネックス証券 7604( 7604)
JPモルガン証券 5353( 5353)
ゴールドマン証券 4690( 4678)
ビーオブエー証券 3934( 3934)
インタラクティブ証券 2843( 2843)
みずほ証券 2611( 2611)
フィリップ証券 2488( 2488)
モルガンMUFG証券 2028( 2028)
大和証券 1951( 1951)
BNPパリバ証券 1433( 1433)
UBS証券 1418( 1418)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3378( 3378)
ソシエテジェネラル証券 2958( 2958)
バークレイズ証券 2397( 2397)
SBI証券 1488( 1058)
楽天証券 1249( 623)
JPモルガン証券 299( 299)
マネックス証券 257( 257)
フィリップ証券 198( 198)
松井証券 164( 164)
三菱UFJeスマート 141( 103)
日産証券 64( 64)
インタラクティブ証券 35( 35)
ドイツ証券 28( 28)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 151( 151)
ABNクリアリン証券 55( 55)
JPモルガン証券 45( 45)
フィリップ証券 37( 37)
SBI証券 62( 32)
三菱UFJeスマート 33( 27)
松井証券 21( 21)
楽天証券 26( 16)
マネックス証券 9( 9)
Jトラストグローバル 4( 4)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース