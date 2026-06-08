カフェ・ベローチェの“黒ねこグッズ”がもらえる！ 40周年記念で「切手風ハンドタオル」を配布
「カフェ・ベローチェ」は、6月18日（木）〜9月16日（水）の期間、開業40周年を記念した「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」を、全国の店舗で開催する。
【写真】クリームソーダが涼しげ！ かわいらしい全8種類のデザイン
■集めたくなるデザイン
今回開催される「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」は、500円以上のレシート3枚、または1500円以上のレシート1枚を、レジで提示すると数量限定で「40周年記念 黒ねこハンドタオル」がランダムで1枚もらえる期間限定のキャンペーン（価格は税込み）。
6月18日（木）〜8月2日（日）の第1弾には、コーヒーゼリーやクリームソーダといった「カフェ・ベローチェ」の人気商品と遊ぶ黒ねこを描いた、夏らしい4種類のデザインが用意される。
また、8月3日（月）〜9月16日（水）の第2弾からは、黒ねこがとろうま贅沢プリンの上でくつろぐ姿をはじめ、スイカやうきわで夏を満喫する様子などを描いた、4種類のデザインが登場する。
全種「夏休みを楽しむ黒ねこから届く季節のお便り」をテーマに切手風に仕上げており、外袋も手紙をイメージ。上部にあしらった40周年記念のスタンプは、複数枚並べると「VELOCE」の文字が完成する仕様で、集めたくなる楽しさも魅力だ。
【写真】クリームソーダが涼しげ！ かわいらしい全8種類のデザイン
■集めたくなるデザイン
今回開催される「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」は、500円以上のレシート3枚、または1500円以上のレシート1枚を、レジで提示すると数量限定で「40周年記念 黒ねこハンドタオル」がランダムで1枚もらえる期間限定のキャンペーン（価格は税込み）。
また、8月3日（月）〜9月16日（水）の第2弾からは、黒ねこがとろうま贅沢プリンの上でくつろぐ姿をはじめ、スイカやうきわで夏を満喫する様子などを描いた、4種類のデザインが登場する。
全種「夏休みを楽しむ黒ねこから届く季節のお便り」をテーマに切手風に仕上げており、外袋も手紙をイメージ。上部にあしらった40周年記念のスタンプは、複数枚並べると「VELOCE」の文字が完成する仕様で、集めたくなる楽しさも魅力だ。