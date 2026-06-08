台湾発「誠品生活」関西初店舗が大阪・難波に2027年誕生 新たな文化体験・交流拠点へ
【女子旅プレス＝2026/06/08】台湾発の文化発信型ライフスタイルブランド「誠品生活（せいひんせいかつ）」の関西エリア初となる新店舗が、2027年に大阪・難波「なんばマルイ」に出店予定。本、生活、文化が交差する新たな文化体験・交流拠点を目指していく。
【写真】日本初店舗として2019年開業した「誠品生活日本橋」
「誠品生活」は、「Books，and Everything in Between．（本と暮らしの間）」をコンセプトに、書籍や文具をはじめ、世界中から選び抜いたライフスタイルアイテムをそろえる複合型カルチャーショップ。現在は香港、蘇州、クアラルンプールを含むアジア各地に49店舗を展開する。国内においては日本1号店として、2019年9月に「誠品生活日本橋」を開業。書籍、文具、雑貨、食品、工芸、飲食、イベントなどを複合的に展開し、単なる物販にとどまらず、本とくらし、文化が交差する場づくりを展開。さらに台湾と日本のクリエイター、作家、食文化、デザイン、観光などをつなぐイベントや企画を継続的に実施し、年間100件を超えるイベントを通じて、台湾と日本の文化交流を促進してきた。
今回「なんばマルイ」の掲げる“アジアのカルチャー・エンタメの発信拠点”というビジョンと、「誠品生活」が大切にしてきた地域文化や人との交流を尊重する姿勢が重なったことにより、出店につながった。難波の新店舗では、日本橋店で培った店舗運営、編集型売場づくり、イベント企画、台湾文化の発信、地域連携の知見に、有隣堂が国内で培ってきた書店運営・文化発信の経験を組み合わせ、街の魅力向上に寄与するとともに、書店の新しい可能性を示す店舗づくりに取り組んでいく。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日本初店舗として2019年開業した「誠品生活日本橋」
◆「誠品生活」関西エリアに初登場
「誠品生活」は、「Books，and Everything in Between．（本と暮らしの間）」をコンセプトに、書籍や文具をはじめ、世界中から選び抜いたライフスタイルアイテムをそろえる複合型カルチャーショップ。現在は香港、蘇州、クアラルンプールを含むアジア各地に49店舗を展開する。国内においては日本1号店として、2019年9月に「誠品生活日本橋」を開業。書籍、文具、雑貨、食品、工芸、飲食、イベントなどを複合的に展開し、単なる物販にとどまらず、本とくらし、文化が交差する場づくりを展開。さらに台湾と日本のクリエイター、作家、食文化、デザイン、観光などをつなぐイベントや企画を継続的に実施し、年間100件を超えるイベントを通じて、台湾と日本の文化交流を促進してきた。
◆培った経験から難波の魅力向上へ
今回「なんばマルイ」の掲げる“アジアのカルチャー・エンタメの発信拠点”というビジョンと、「誠品生活」が大切にしてきた地域文化や人との交流を尊重する姿勢が重なったことにより、出店につながった。難波の新店舗では、日本橋店で培った店舗運営、編集型売場づくり、イベント企画、台湾文化の発信、地域連携の知見に、有隣堂が国内で培ってきた書店運営・文化発信の経験を組み合わせ、街の魅力向上に寄与するとともに、書店の新しい可能性を示す店舗づくりに取り組んでいく。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】