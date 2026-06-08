梅雨に行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキング！ 2位「伊香保温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
どんよりとした天気が続く梅雨のシーズンは、休日のお出かけ先に頭を悩ませてしまうことも多いですよね。雨の日だからこそ美しく映える絶景スポットや、天候を気にせず快適に過ごせる屋内の名所など、この時期にぴったりの魅力的なロケーションが多数存在します。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「まず温泉地は古いところはそれだけで情緒がある上雨に濡れる石畳の道とか湯煙とか良い雰囲気になる。街的にコンパクトなら尚良いですし。ドジャぶりなら流石に困るが傘をさせて回れる程度なら時々お土産や甘いもの目当てなどお店に立ち寄ったりして十分散策を楽しめると思います」（50代女性／埼玉県）、「雨が降ったとしても絶対に温泉は楽しめるし癒される。有名な温泉地なので行ってみたい」（30代女性／岩手県）、「雨でも情緒ある温泉街の散策が楽しめそうだから」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
回答者からは「雨でも食べ歩きなどを楽しめるから」（20代女性／長野県）、「雨の中外出せずに、ホテルや旅館で温泉を楽しめると思ったから」（30代女性／福岡県）、「梅雨の少し肌寒い時期でも温泉でゆっくり体を温められて、湯畑の景色や温泉街の雰囲気も楽しめるので、雨の日でも旅行気分をしっかり味わえそうだからです」（20代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊香保温泉／34票2位には、情緒あふれる石段街が有名な「伊香保温泉」がランクイン。梅雨の雨に濡れた365段の石段はしっとりとした独特の風情を醸し出し、どこかノスタルジックな雰囲気を引き立てます。「黄金の湯」「白銀（しろがね）の湯」という2つの名湯を巡りながら、雨の温泉街をのんびり散策する大人の旅にぴったりのスポットです。
回答者からは「まず温泉地は古いところはそれだけで情緒がある上雨に濡れる石畳の道とか湯煙とか良い雰囲気になる。街的にコンパクトなら尚良いですし。ドジャぶりなら流石に困るが傘をさせて回れる程度なら時々お土産や甘いもの目当てなどお店に立ち寄ったりして十分散策を楽しめると思います」（50代女性／埼玉県）、「雨が降ったとしても絶対に温泉は楽しめるし癒される。有名な温泉地なので行ってみたい」（30代女性／岩手県）、「雨でも情緒ある温泉街の散策が楽しめそうだから」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
1位：草津温泉／122票他を大きく引き離して圧倒的な1位となったのは、日本屈指の名湯「草津温泉」でした。温泉街の中心に位置する「湯畑」から立ち上る湯煙が、梅雨の涼しい雨と混ざり合い、いつも以上に幻想的な景観を作り出します。圧倒的な湧出量を誇る温泉で雨の日の憂鬱（ゆううつ）を吹き飛ばし、心ゆくまでリフレッシュできる安心の旅先です。
回答者からは「雨でも食べ歩きなどを楽しめるから」（20代女性／長野県）、「雨の中外出せずに、ホテルや旅館で温泉を楽しめると思ったから」（30代女性／福岡県）、「梅雨の少し肌寒い時期でも温泉でゆっくり体を温められて、湯畑の景色や温泉街の雰囲気も楽しめるので、雨の日でも旅行気分をしっかり味わえそうだからです」（20代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)