昨日7日(日)に梅雨入りした関東甲信では、13日(土)と14日(日)に広い範囲で日差しが届くでしょう。洗濯物を外に干したり、部屋の換気をするなど有効にお使いください。この先は気温も湿度も高めで、蒸し暑い日が多いでしょう。体調や食品の管理にご注意ください。

明日9日(火)は明け方まで雨の降る所が多い 蒸し暑くなる

昨日7日(日)に梅雨入りした関東甲信では、今日8日(月)の日中は雨の止んだ所が多くなりましたが、日付の替わる頃から再び雨が降り出すでしょう。明日9日(火)の明け方までは広い範囲で雨が降りますが、強く降ることはなさそうです。





明日9日(火)の日中も雲の多い天気が続くでしょう。ただ、内陸部では晴れ間の広がる所があり、東京都心など沿岸部でも、薄日の差す所がありそうです。最高気温は今日8日(月)よりも高く、東京都心では1週間ぶりの25℃以上の夏日になるでしょう。特に前橋では日差しの出る時間もあり、28℃くらいまで上がりそうです。湿度も高めで、不快な暑さでしょう。湿度が高いと、熱が体にこもりやすいため、熱中症にかかるリスクが高まります。外で長い時間作業される方や激しい運動をされる方は、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。

梅雨の晴れ間はいつ? 日差しの有効活用を

この先も梅雨前線が本州の南に停滞するため、関東ではすっきりしない天気が続くでしょう。



11日(木)は前線上の低気圧が近づくため次第に雨で、12日(金)にかけて雨脚が強まる所もありそうです。大雨になることはありませんが、車の運転は見通しの悪さにご注意ください。



13日(土)から14日(日)は、梅雨前線が少し南下するため、広い範囲で日差しが届くでしょう。特に、13日(土)は晴れる時間が長いため、シーツなどの大きめのものを洗濯したり、部屋の換気をするなど、日差しを有効にお使いください。

蒸し暑い日が多い 体調や食品の管理に注意

この先は、東京都心で最高気温が25℃以上の夏日になる日がほとんどで、湿気もたっぷりで、蒸し暑い日が多いでしょう。



梅雨の時期は室内でも気温や湿度が高く、高温多湿の環境になることがあります。エアコンで湿度の調節も適切に行ってください。また、室内では屋外に比べて汗をかくことが少ないため、のどの渇きを感じにくいことがあります。意識をして休憩をとり、こまめに水分や塩分を補給するなど、体調管理にお気をつけください。

さらに、梅雨の晴れ間に気温が急上昇することもあります。体の中に熱がこもらないように、部屋の風通しをよくしたり、衣服を工夫することで暑さを調節しましょう。



食品の管理にも注意が必要です。会社や学校にお弁当を持って行く時は、保冷剤や抗菌シートを入れると良いでしょう。