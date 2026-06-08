「いいファミリー過ぎる」横澤夏子、3姉妹の娘と家族旅行で鳥取へ「もう、ほっこりほっこり」「ママ偉い」
お笑いタレントの横澤夏子さんは6月7日、自身のInstagramを更新。鳥取県・大山を家族で訪れた旅行動画を公開しました。
【動画】横澤夏子、家族旅行の様子を披露
コメントでは「3姉妹でおなじ服着せてるのよく見るしいいなと思います」「のびのび、楽しそう〜」「いいファミリー過ぎるー」「もう、ほっこりほっこり」「忙しいのにちゃんと子供とのコミニュケーションもママ偉い」などの声が寄せられました。
コメントでは「三姉妹ちゃんのおそろコーデかわいいね」「ぱぱとままの愛をいっぱい受けてすくすく育ちますように」「とにかく可愛いです」など、さまざまな声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【動画】横澤夏子、家族旅行の様子を披露
「もう、ほっこりほっこり」横澤さんは「鳥取県の大山に遊びに行きましたーーー！テンション上がっちゃってはじめて動画編集してみたのよー！」とつづり、1本の動画を公開しました。広大な草原を3人の娘たちが元気いっぱいに駆ける様子や、大山の地元食材を使ったバーベキューを楽しむ姿を撮影。さらに、満天の星空やホットサンド作りの様子なども映されており、自然に囲まれた家族旅行の思い出がたっぷり詰まった内容となっています。
「とにかく可愛いです」家族でのお出かけショットをたびたび公開している横澤さん。5月6日には「ゴールデンウィークくたくた！ いろんなとこ行った！たくさん遊んだ！」とつづり、4枚の写真を公開しました。3姉妹がおそろいの服を着て並ぶ後ろ姿や、こいのぼりを見上げる様子などを披露。家族でゴールデンウィークを満喫したことが伝わる投稿です。
コメントでは「三姉妹ちゃんのおそろコーデかわいいね」「ぱぱとままの愛をいっぱい受けてすくすく育ちますように」「とにかく可愛いです」など、さまざまな声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)