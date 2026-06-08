ドジャースの大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）本拠地でのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打、１得点だった。打率３割２厘。チームは５―１３と今季初の２桁失点で大敗した。

３回一死無走者で右腕セベリーノの真ん中低めの９６・３マイル（約１５４・９キロ）のフォーシームを打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の痛烈なライナーで右前に運んだ。７回先頭は２番手の左腕ポメランツの外角低めの８５マイル（約１３６・８キロ）のナックルカーブにバットを当てて三塁内野安打とした。マルチ安打は６月５度目だ。

本塁打は１１本だが、出塁率４割１分７厘、ＯＰＳ０・９３９はナ・リーグトップだ。

この状況をロバーツ監督は「ショウヘイは体の状態がすごく良いと思う。ボールもよく見えているし、強い打球も打っている。そして本当に良い打席内容が続いている。彼が好調だと打線全体も勢いづく。だって常に塁に出ているようなものだからね。ショウヘイがああいう打撃をしていると、我々にとっては本当に楽になる」と絶賛した。

しかし、指揮官はまだ全開でないと見る。「私もまだ完全には調子が上がり切っていないと思う。これから長打力はもっと出てくるはずだ」と課題を挙げた。

その上で「それでも強い打球を打っているし、四球も選んでいる。そして投手としても結果を出している。だから改めて、ショウヘイがどれだけ特別な選手かということだね」とまとめた。

１打席目の右前打は角度１０度。打球が上がるようになれば、量産モード突入だ。ロバーツ監督はその日を待っている。