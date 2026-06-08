木村文乃、“丙午生まれ”第2子の近況伝える「大きめベビーなんですね」「すくすく育ってね〜!!!!!」
俳優の木村文乃（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。5月に誕生を発表した第2子など、子どもたちの近況を明かした。
【全身ショット】出産後に見えない…シックな黒のロングドレス姿の木村文乃
木村は、2023年3月に一般男性と再婚。同年7月に第1子の誕生を報告し、今年5月24日には自身のインスタで「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えた。
この日の投稿では、第1子のために手作りした料理の写真をアップし、メニューについて「タイの塩焼き」「手羽中のりしお焼き」「キャベ千サラダ、トマト」「大根のおみそ汁」「白胡麻ごはん」「ブルーベリー」と紹介。
「土日は朝急かさなくていいから食べるのに手間のかかる食材も使えて（料理を作る身）としては楽しいです。のんびりしすぎてタイ焼きすぎたけどのりしおチキンは気に入ってくれてお代わりもちょーだいしてくれはしたものの予想通り食べなかったので私の朝ごはんに。でも食べたいと思ってくれた気持ちだけでも、ね」と第1子の様子を伝えるとともに、子育てに奮闘する近況を明かした。
続けて、第2子について「Newメンバーは丙午生まれの（馬の絵文字）子です」と紹介（※第1子は、うさぎの絵文字を添えチビうさと称されている）。
「成長曲線1番上ギリギリのムッチリさんで全然チビじゃなくて。チビ（うさぎの絵文字）は今でも成長曲線一番下ギリギリです。同じ人間から産まれてもこんなに違うのね」と、2児の母となって感じている驚きを素直に記していた。
コメント欄には「よりにぎやか幸せいっぱいですね」「お食事を拝見するだけでもチビうさちゃんの成長が伝わってきます いっぱい食べて大っきくなあれ」「ごはんの器が大きくなり成長を感じます」「お母さんが、お料理上手で幸せですね」「大きめベビーなんですね」「すくすく育ってね〜!!!!!」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【全身ショット】出産後に見えない…シックな黒のロングドレス姿の木村文乃
木村は、2023年3月に一般男性と再婚。同年7月に第1子の誕生を報告し、今年5月24日には自身のインスタで「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えた。
この日の投稿では、第1子のために手作りした料理の写真をアップし、メニューについて「タイの塩焼き」「手羽中のりしお焼き」「キャベ千サラダ、トマト」「大根のおみそ汁」「白胡麻ごはん」「ブルーベリー」と紹介。
続けて、第2子について「Newメンバーは丙午生まれの（馬の絵文字）子です」と紹介（※第1子は、うさぎの絵文字を添えチビうさと称されている）。
「成長曲線1番上ギリギリのムッチリさんで全然チビじゃなくて。チビ（うさぎの絵文字）は今でも成長曲線一番下ギリギリです。同じ人間から産まれてもこんなに違うのね」と、2児の母となって感じている驚きを素直に記していた。
コメント欄には「よりにぎやか幸せいっぱいですね」「お食事を拝見するだけでもチビうさちゃんの成長が伝わってきます いっぱい食べて大っきくなあれ」「ごはんの器が大きくなり成長を感じます」「お母さんが、お料理上手で幸せですね」「大きめベビーなんですね」「すくすく育ってね〜!!!!!」などと、さまざまな反響が寄せられている。