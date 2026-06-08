【男性が選んだ】演技がうまいと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「永瀬廉」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの永瀬廉さんは、卓越した演技力で制作陣からも厚い信頼を寄せられています。日曜劇場『リブート』（TBS系）では、静と動が交錯し感情が爆発していく難役を任されました。これはプロデューサーが「彼なら必ず表現できる」と確信してイメージを作り上げたものであり、複雑な葛藤を見事に演じ切る実力派俳優です。
▼回答者コメント
「日常に溶け込む自然な演技から、影のある難しい役どころまで、アイドルであることを忘れさせるほど作品に没入させる力があります」（40代男性／宮城県）
「リブートで汚れ役を務めていたが、台詞のない表情だけで感情を伝えるシーンがあり、その際の演技が上手いと思ったため」（60代男性／千葉県）
「ドラマで見たときに、話し方や表情が自然だった印象があります。すごく演技を見比べているわけではないですが、アイドルが出ているというより普通に役として見られました」（30代男性／神奈川県）
圧倒的な100票を獲得して1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの長身と華やかなオーラを放つトップアイドルでありながら、役に入り込むと「どこにでもいる普通の青年」を自然体で体現できる類まれな演技力の持ち主です。主演ドラマ『海のはじまり』等では、そのリアルな表現力や緻密な役作りが、共演する実力派俳優たちからも「素晴らしい役者」と大絶賛されています。
▼回答者コメント
「感情表現が自然で、静かなシーンでも目線や表情だけで気持ちが伝わってくるところが演技が上手いと思います」（20代男性／愛知県）
「かっこいい役以外にも幅広く演技ができる人だと思うから」（20代男性／岩手県）
「歌だけでなく演技力もずば抜けていると感じるから」（50代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：永瀬廉（King & Prince）／24票
2位にランクインしたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの永瀬廉さんは、卓越した演技力で制作陣からも厚い信頼を寄せられています。日曜劇場『リブート』（TBS系）では、静と動が交錯し感情が爆発していく難役を任されました。これはプロデューサーが「彼なら必ず表現できる」と確信してイメージを作り上げたものであり、複雑な葛藤を見事に演じ切る実力派俳優です。
「日常に溶け込む自然な演技から、影のある難しい役どころまで、アイドルであることを忘れさせるほど作品に没入させる力があります」（40代男性／宮城県）
「リブートで汚れ役を務めていたが、台詞のない表情だけで感情を伝えるシーンがあり、その際の演技が上手いと思ったため」（60代男性／千葉県）
「ドラマで見たときに、話し方や表情が自然だった印象があります。すごく演技を見比べているわけではないですが、アイドルが出ているというより普通に役として見られました」（30代男性／神奈川県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／100票
圧倒的な100票を獲得して1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの長身と華やかなオーラを放つトップアイドルでありながら、役に入り込むと「どこにでもいる普通の青年」を自然体で体現できる類まれな演技力の持ち主です。主演ドラマ『海のはじまり』等では、そのリアルな表現力や緻密な役作りが、共演する実力派俳優たちからも「素晴らしい役者」と大絶賛されています。
▼回答者コメント
「感情表現が自然で、静かなシーンでも目線や表情だけで気持ちが伝わってくるところが演技が上手いと思います」（20代男性／愛知県）
「かっこいい役以外にも幅広く演技ができる人だと思うから」（20代男性／岩手県）
「歌だけでなく演技力もずば抜けていると感じるから」（50代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)