このままだと1億3千万円の負債を抱える!? お金と家事のプロの力を借り、行き当たりばったり生活に終止符を！ 真船佳奈による笑って学べる実録コミックエッセイ【書評】
【漫画】本編を読む
部屋は片付かないし、お金の管理も苦手。ちゃんとした暮らしをしたいのに、現実はルーチンをこなすだけで精一杯……。そんな悩みを抱える人は少なくないだろう。『さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（真船佳奈/KADOKAWA）は、結婚前も結婚後もその日暮らしで生きてきた著者・真船佳奈氏が、今後の生活に大きな不安を抱いて一念発起した様子を描いたコミックエッセイだ。
真船氏はお金、片付け、料理のプロにアドバイスを求め、さらに実母にも話を聞き、「自分でもできそうな方法」を少しずつ試していく。たとえば、家計管理は細かすぎる節約術ではなく「まず現状を把握する」ことから始めていく。片付けについても、完璧な収納テクニックではなく、まず「散らかる仕組みを減らす」ことを考え実践していくなどだ。
特にお金に関する書籍は難しそうで、大切なこととわかっていても手に取る勇気が持てない人は多いだろう。しかし本作は、ギャグ満載の漫画を通して等身大の悩みに対する解決への過程を描いているので、笑ってそのワザを学べるのが大きな魅力だ。
SNSに投稿されているような美しい生活や、理想的な主婦を目指すのではなく、漠然とある不安の正体を理解し、その不安を軽くしていくのが本作の主題だ。真船氏と同じ不安を抱え、でも何から始めていいかわからず見て見ぬふりをしている人には、特に手に取ってもらいたい作品だ。
文＝つぼ子