【漫画】本編を読む

　部屋は片付かないし、お金の管理も苦手。ちゃんとした暮らしをしたいのに、現実はルーチンをこなすだけで精一杯……。そんな悩みを抱える人は少なくないだろう。『さよなら！行き当たりばったり人生！　お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（真船佳奈/KADOKAWA）は、結婚前も結婚後もその日暮らしで生きてきた著者・真船佳奈氏が、今後の生活に大きな不安を抱いて一念発起した様子を描いたコミックエッセイだ。

　真船氏は、独身時代から行き当たりばったり人間だった。無計画にお金を使い、貯金ももちろん苦手。部屋は散らかり放題で、片付けは実母にお金を払って頼むほど。しかし、結婚して子どもが生まれたことで、その価値観と生き方が大きく揺らぐ。「これからこの子を守っていけるのか」という不安がのしかかり、相談したファイナンシャルプランナーには今の生活を続けていると1億3千万円の負債を抱えると告げられてしまうのだった。

　真船氏はお金、片付け、料理のプロにアドバイスを求め、さらに実母にも話を聞き、「自分でもできそうな方法」を少しずつ試していく。たとえば、家計管理は細かすぎる節約術ではなく「まず現状を把握する」ことから始めていく。片付けについても、完璧な収納テクニックではなく、まず「散らかる仕組みを減らす」ことを考え実践していくなどだ。

　特にお金に関する書籍は難しそうで、大切なこととわかっていても手に取る勇気が持てない人は多いだろう。しかし本作は、ギャグ満載の漫画を通して等身大の悩みに対する解決への過程を描いているので、笑ってそのワザを学べるのが大きな魅力だ。

　SNSに投稿されているような美しい生活や、理想的な主婦を目指すのではなく、漠然とある不安の正体を理解し、その不安を軽くしていくのが本作の主題だ。真船氏と同じ不安を抱え、でも何から始めていいかわからず見て見ぬふりをしている人には、特に手に取ってもらいたい作品だ。

文＝つぼ子