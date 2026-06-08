「40代から人生が変わる人」と「何となく虚しくなる人」の違い

20代、30代は外の世界へと駆け抜ける時期だ。しかし40代に入ったとき、人生の舵をどちらに切るかで、その後の充実度は大きく変わると哲学者は言う。「外から内へ」――その転換が意味することとは。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

20代・30代の「外向き」の生き方には、意味がある

若い頃、人は外の世界に向かって走る。

人と会い、経験を積み、見聞を広げる。

この時期の「外向きのエネルギー」は、人生の土台をつくるために必要なものだ。

しかし、それがいつまでも続くべき生き方かといえば、そうではない。

ショーペンハウアーの哲学は、人生には「外に向かう時期」と「内に向かう時期」があると示唆する。

40代は「重心を移す」ための時期



しかし、40代になるとある程度余裕もでき、社会的立場を確保し、ひとりだけの時間を過ごす機会ができる。自分が大切だと思うことを選択し、そこにエネルギーを集中させることが必要な時期だ。

40歳以降からは、人生の重心をだんだん外部から内部へと移すべきだ。

つまり、内面をもっと省察することで、自身をより深く理解しなくてはならないのだ。 20代と30代は、経験を積んで見聞を広げるため、人と会うのに忙しい。しかし、40代になるとある程度余裕もでき、社会的立場を確保し、ひとりだけの時間を過ごす機会ができる。自分が大切だと思うことを選択し、そこにエネルギーを集中させることが必要な時期だ。40歳以降からは、人生の重心をだんだん外部から内部へと移すべきだ。つまり、内面をもっと省察することで、自身をより深く理解しなくてはならないのだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

40代は、外の世界での役割がある程度固まってくる時期でもある。

社会的な立場を確保し、人間関係の輪郭もはっきりしてくる。

だからこそ、これまで外に向けてきたエネルギーを、少しずつ自分の内側へと向け直すことができる。

「自分が大切だと思うことを選択し、そこに集中する」――

これは自己中心的になることではない。

これまでの経験をもとに、自分にとって本当に意味のあるものを見極める作業だ。

「内面を省察する」とは、何をすることか

内面を省察するとは、難しいことではない。

静かな時間に、「自分は何を大切にしているのか」「何に喜びを感じるのか」と問いかけること。

あるいは、 他者の評価や社会的な期待ではなく、自分自身の感覚に耳を傾けること だ。

40代以降に「なんとなく空虚さを感じる」という人は少なくない。

それは人生が失敗しているのではなく、重心を外から内へ移すタイミングが来ているサインかもしれない。

この哲学は、その空虚さを前向きな転換点として捉えるよう促している。

今日から試すなら、一日のうち少しだけ「自分が本当に大切にしていること」を考える時間をつくることだけでいい。