アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ第4作『The Mummy 4（仮題）』の脚本はどうやら上出来のようだ。主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザーが明かした。

米のインタビューにて、『ハムナプトラ』新作について「脚本は読みましたか？ ご感想は？ みんなに伝えたいことはありますか？」と矢継ぎ早に質問されたフレイザー。「まあまあ。1回咳をしたらイエス、2回咳をしたらノーで答えられるような質問にしてくださいよ」と返している。

「ええ、読みました（と1回咳をする）。良かったかって？（と、2回咳をして）ああ、よかったですよ。私が言ってもいいことはこれだけです、ここに小さな赤ランプ（編注：標的を狙うレーザー）がつかない限りはね。」

さらに、「続編を決めたとき、これほど盛り上がることを予想していましたか？ それとも、“まだみんな気にかけてくれているのかな”という感じでしたか？」と問われると、「この20年、みんなから“またやってほしい”とせがまれてきました。バンドを再結成すべきだというメッセージは、はっきりと伝わっていると思います」と答えた。

イエス／ノーを表す咳、小さな赤いランプ、バンドの再結成など、ウィットの効いた表現を用いながらも、必要以上の情報は明かさないところにフレイザーらしいユーモアと奥ゆかしさを感じるやり取りだ。

シリーズ約20年ぶりとなる『The Mummy 4』では、フレイザーのほか、第1作・第2作でエヴリン役を演じたレイチェル・ワイズ、そしてエヴリンの兄ジョナサン役のジョン・ハナーも復帰する。監督は『レディ・オア・ノット』『スクリーム』シリーズのマット・ベティネッリ＝オルピン＆タイラー・ジレット。脚本は『エスター ファースト・キル』（2022）のデヴィッド・コッゲシャルが手がける。

映画『The Mummy 4（原題）』は、2027年10月15日に米国公開予定。

Source: