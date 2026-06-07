「函館スプリントＳ・Ｇ３」（１３日、函館）

シリーズ初戦の主役は充実一途のレイピア。今季はシルクロードＳ↓オーシャンＳで連続２着すると、前走の高松宮記念でも５着に奮闘。地力強化を印象付けた。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５３秒９−１３秒８を計時。台風の影響で馬場が悪く時計は平凡だったが、状態は良好だ。夏の短距離王の称号を手にし、再びＧ１の舞台へ。

高松宮記念８着からの反撃に燃えるエーティーマクフィ。３角で他馬と接触する不利を受け、消化不良の一戦だった。昨夏の函館で芝路線に戻ると、青函Ｓで久々の勝利を挙げ、京阪杯ではＧ１馬ルガルを撃破。はまった際の末脚は強烈だ。北の大地で本領発揮といく。

早めの現地入りで態勢を整えてきたピューロマジック。１週前追い切りは、函館Ｗで５Ｆ７０秒１−１２秒６を記録。滞在の効果で落ち着きが見られ、気配は上々だ。２４年北九州記念、昨年のアイビスＳＤと夏場の重賞で２勝をマーク。夏女が３つ目の重賞タイトル奪取へ。

春雷Ｓでリステッド２勝目を手にしたクラスペディア。２番手から抜け出す正攻法の競馬で、後続の追撃を首差退けた。休養効果で１８キロの馬体増とパワーアップを遂げ、４歳を迎えて本格化の様相を見せる。開幕馬場を味方に先行策から押し切る構えだ。

函館で４戦３勝と高い洋芝適性を示すカルプスペルシュ。前走の愛知杯は１１着と大敗したが、最後の失速ぶりから距離が長かった。主戦場のスプリント戦＋得意の舞台ならガラッと変わってきそうだ。