6月7日、東京競馬場で行われた9R・香港ジョッキークラブトロフィー（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ゴーラッキー（牡3・美浦・黒岩陽一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にコンフォルツァ（牡4・栗東・松永幹夫）、3着にマイネルアレス（牡4・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは1:57.9（良）。

2番人気で戸崎圭太騎乗、ビーオンザカバー（牡4・美浦・伊藤圭三）は、6着敗退。

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キタサンブラック産駒

単勝1.4倍の支持を集めたC.ルメール騎乗の1番人気、ゴーラッキーが人気通りの走りで3勝目をマークした。スタートを決めると、じわっと先頭へ。マイペースに持ち込んで主導権を握り、後続を引きつけながらレースを進めた。直線に向いても手応えは十分。追い出されると再び加速して後続との差を広げ、そのまま危なげなく押し切った。断然人気に応える鮮やかな逃走劇だった。

ゴーラッキー 4戦3勝

（牡3・美浦・黒岩陽一）

父：キタサンブラック

母：ジェットセッティング

母父：Fast Company

馬主：吉田和美

生産者：ノーザンファーム