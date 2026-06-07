J１百年構想リーグは17位。長崎が高木琢也監督の続投を発表。「飛躍のシーズンとなるように戦ってまいります」と意気込む

J１百年構想リーグは17位。長崎が高木琢也監督の続投を発表。「飛躍のシーズンとなるように戦ってまいります」と意気込む