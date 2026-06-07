yutori、2026年10月から対バンツアー『yutori 2MAN TOUR 2026「対 vol.2」』開催決定
4ピースロックバンド・yutoriが、2026年10月から対バンツアー『yutori 2MAN TOUR 2026「対 vol.2」』を開催することを発表した。
■今回の対バンツアーはSpotify O-EASTなど全国5カ所で開催！
今回の対バンツアーは、インディーズ時代である2024年に開催した「yutori 2MAN TOUR 2024『対』」の第2弾として、Spotify O-EAST（東京）など全国5カ所で開催。
公演数、会場規模ともに一段階スケールアップした本ツアーでは、各地でゲストアーティストを迎えながら特別な一夜を届ける。各公演を彩るゲストアーティストの詳細は追って発表となる。
すでに『yutori 2MAN TOUR 2026 「対 vol.2」』のチケット最速先行(抽選)はスタートしており、6月21日23:59までとなるので、早めにチェックしておきたい。
■ツアー情報
『yutori 2MAN TOUR 2026 「対 vol.2」』
10/25(日)京都・KYOTO MUSE with GUEST
11/02(月)宮城・MACANA with GUEST
11/13(金)愛知・THE BOTTOM LINE with GUEST
11/21(土)大阪・BIGCAT with GUEST
11/29(日)東京・Spotify O-EAST with GUEST
※各公演ゲスト後日発表
■関連リンク
yutori OFFICIAL SITE
https://www.yutori.jp/