yutori、2026年10月から対バンツアー『yutori 2MAN TOUR 2026「対 vol.2」』開催決定

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4ピースロックバンド・yutoriが、2026年10月から対バンツアー『yutori 2MAN TOUR 2026「対 vol.2」』を開催することを発表した。

■今回の対バンツアーはSpotify O-EASTなど全国5カ所で開催！

今回の対バンツアーは、インディーズ時代である2024年に開催した「yutori 2MAN TOUR 2024『対』」の第2弾として、Spotify O-EAST（東京）など全国5カ所で開催。

公演数、会場規模ともに一段階スケールアップした本ツアーでは、各地でゲストアーティストを迎えながら特別な一夜を届ける。各公演を彩るゲストアーティストの詳細は追って発表となる。

すでに『yutori 2MAN TOUR 2026 「対 vol.2」』のチケット最速先行(抽選)はスタートしており、6月21日23:59までとなるので、早めにチェックしておきたい。

■ツアー情報

『yutori 2MAN TOUR 2026 「対 vol.2」』

10/25(日)京都・KYOTO MUSE with GUEST

11/02(月)宮城・MACANA with GUEST

11/13(金)愛知・THE BOTTOM LINE with GUEST

11/21(土)大阪・BIGCAT with GUEST

11/29(日)東京・Spotify O-EAST with GUEST

※各公演ゲスト後日発表

■関連リンク

yutori OFFICIAL SITE

https://www.yutori.jp/