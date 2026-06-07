NHK「豊臣兄弟！」では、毛利勢に囲まれた上月城を救援に向かった秀吉が撤退し、城を守る尼子勝久が切腹するシーンが描かれる。かつて中国地方の大半を治めた尼子氏の末裔・勝久は、なぜ不憫な最期を迎えたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。

■毛利に敗れた“中国地方の名門・尼子氏”

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。6月7日放送の第22回「播磨大誤算」では、上月城の救援に向かった秀吉（池松壮亮）が、信長（小栗旬）の三木城攻略を優先すべしという命に従って涙の撤退。かくして、家名の再興を願っていた尼子勝久（渡邉蒼）は切腹、山中幸盛（廣瀬友祐）は護送中に討ち取られることとなる……。

三木合戦、そして軍師たる半兵衛（菅田将暉）の病死へと続く物語の中で割かれる時間は多くなさそうなこのエピソードだが、戦国時代を愛好する者なら知らぬ者はいないものだ。

三木城 復興塀（画像＝ブレイズマン／PD-self／Wikimedia Commons）

尼子氏といえば、かつては中国地方に覇を唱えた名門である。出雲を本拠に、経久の最盛期には山陰・山陽11カ国に勢力を広げたが、毛利元就の前に屈し1566年、当主・義久が月山富田城を開城して降伏。名門はここに滅んだ。この後、長年にわたって幽閉された義久だったが、その後は許されて毛利氏の家臣に。江戸時代にも子孫は代々毛利氏に仕え、家系は現代まで続いている。

しかし‼ この名族の没落をよしとしなかった人々がいた。それが、山中幸盛らの家臣団であった。一時は浪人となった山中幸盛は、京都の東福寺で僧をしていた尼子誠久（経久の次男・国久の嫡男）の遺児・勝久を還俗させ、旗印として挙兵した。この挙兵は三度にわたっており、信長を頼ったのは三度目の挙兵でのことである。

ここで秀吉が手に入れた上月城を任されたのだが、毛利氏の逆襲において、援軍はこなかった。こうして、勝久は家臣らに感謝の言葉を述べて切腹。幸盛は、なおも捕虜となり生き延びるが、護送中に謀殺され夢は潰えたのであった……。

尼子氏の系図

■盛られている「勝久と幸盛のエピソード」

こうした逸話をもとに幸盛は山中鹿介の名前で忠臣の鑑として語り継がれてきた（幸盛、鹿之助など呼称が様々だが、ここから先は引用を除いて鹿介で統一する）。

とりわけ彼が三日月に「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ」と祈った逸話は有名だが、これは江戸時代初期の小瀬甫庵が記した『太閤記』に始まり、戦前に教科書に掲載されて広まったものである。

そもそも彼を筆頭に再興に尽くした者たちを「尼子十勇士」などとも呼称するが、これもまた後代になって物語として広まる中で確立されたもの。真田十勇士などと同じく、ほとんどフィクションに過ぎない。

感動ポイントである上月城の落城で勝久が感謝を述べて切腹したというくだりもまた後付けエピソードの一つだ。こうした再興運動を詳細に記しているのは『陰徳太平記』という史料。この史料、よく読むと色々とおかしい。例えば、上月城落城の部分は「上月城没落附勝久自害事」として次のように記されている。

諸士共を召し集め、各近年雪苦霜辛して身骨を碎き、所々に於て忠戦を抽んで、此度も籠城堅固の志、返す返す有り難くこそ候へ、予一度本望を達しなば、面々にも日来の忠志を報ゆべきに、弓折れ勢ひ傾き、有此有様となれば、行く末は栄養の春に値はるべきこそとて、金銀太刀鎧等を取出させ、是は勝久が無からん後の信ともし給へとて、其々に分ち与へられけるこそ、実に実に一度尼子の武将に備り給ひたるも理り哉と、皆人袂ぞ搾りける。 ［早稲田大学編輯部 編『通俗日本全史 第14巻 陰徳太平記（香川正矩編 尭真補遺）』早稲田大学出版部、1913年］

■“感動エピ＝脚色”と考えるのが自然

実に感動的な場面だが、『陰徳太平記』は、江戸時代に吉川広家の命で吉川老臣の二宮俊実と森脇春方が記した覚書をまとめた『安西軍策』を典拠として、岩国藩家老・香川正矩が著した『陰徳記』を、正矩の次男・宣阿が再編したもので、1717年に出版されている。正直なところ、正確なエピソードとは言い難い。

別の史料も見てみよう。文禄年間に成立したとされる『義残後覚』は実在の大名や武将が登場する武辺話を中心に、怪談・奇談・笑話・風俗記録など多岐にわたる逸話集（土井大介「山中鹿介異聞 ： 『義残後覚』に見る「戦国咄」のありかた」『藝文研究』第95巻、慶應義塾大学藝文学会）だが「毛利家軍勢上月城を囲む事」という節がある。

ここでは、この感動エピソードは完全に除外され、こんな風に書かれている。

信長公御馬を出され候はではかなひがたかるべき評定にて、「さあらば上月の城を捨てよ」とて、尽く人数を引き払ひ給ふ。山中鹿介、一命をなだめられて城を出でにける。上月兄弟は自害をしてぞ失せにける。（『義残後覚』（肥前島原松平文庫所蔵） 出典：国書データベース，https://doi.org/10.20730/100224161）

明らかなのは信長が援軍に来なかったため、勝久が切腹する一方で鹿介は降伏したということ。つまり、あとの感動エピソードは、なにか生き残りに聞いた話が伝聞のうちに脚色されたものと考えるのが自然だろう。

太平記英勇伝 36 山中鹿之助幸盛（画像＝落合芳幾／東京都立図書館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■鹿介が「主役」、勝久は「付け足し」

ところが、いずれの史料にも共通しているのは主役がほぼ鹿介になっていること。『陰徳太平記』は落城の後「山中鹿之助最後事」という節が続く。同様に『義残後覚』も次の節は「綿貫左馬介鹿介を討ち給ふ事」である。

『陰徳太平記』で勝久の名前が登場するのは五十数回、鹿介は四十数回である。主君より家臣のほうが登場回数が少ないのは当然だが、注目は見出しの扱いだ。

勝久の死は「上月城没落附勝久自害事」という節に付け足しで収められているのに対し、鹿介の死には「山中鹿之助最後事」という専用の見出しが立ち、最後が独立した別項目になっているのだ。

勝久のほうも『陰徳太平記』をみると「尼子勝久、鹿之助を召して、私部の城明渡すのみか、宗徒の兵森脇、横道已下降人に成ると聞く……」（若佐鬼城落去之事）などと、とにかく主君として能動的には描かれていない。ようは完全に神輿なのだ。

だいたい、鹿介が勝久を還俗させて主君として迎えるくだりが記されている「尼子勝久入雲州附松永霜臺事」の節ですらなかなか勝久が登場しない。延々と、鹿介らの再興運動を中国史の逸話などになぞらえる記述などが続く。秦に滅ぼされていた韓の臣であった張良が、漢の高祖劉邦に仕えて、ついに秦を滅ぼして恨みを晴らした故事などが長々と書かれた後に、ようやく勝久が登場する。

■勝久は「主家に粛清された分家の子」

ここでも、いちいち源義経が鞍馬寺にいた逸話などに触れたり、とにかくごたくが多いのが『陰徳太平記』の特徴だ。また「力量早業人を超えたり」などと、勝久が優れた人物として描かれてはいるが、あくまで視点は鹿介ら再興を願う家臣視点。どうみても、その後の上月城での切腹に向けて悲劇をよりドラマチックにするためだけに、勝久を持ち上げた記述も付け足しているようにしか読めない。

結局、残された史料などから勝久が実際にはどういう人物だったかはわからない。

そもそも、勝久自身、毛利氏に降伏した義久からすれば、一族ではあるが味方とはいえない。

というのも、勝久の家系は一族の中で新宮党と呼ばれる集団を形成していた。これは主君に仕える親衛隊的な位置づけの精鋭だったが、義久の父・晴久の代には勢力の増長が危険視され粛清されている。

この時、家臣に助けられて逃れて僧になったというのが、鹿介に迎えられるまでの勝久の人生である。つまり勝久は「主家に粛清された分家の子」である。義久からすれば、勝久は「父が消した一族の生き残り」であり、再興運動は毛利氏に与することを決めた、尼子氏の本流に対する反旗ともいえるわけだ。

『太平記英雄傳 尼子四郎勝久』 尼子勝久の錦絵（写真＝落合芳幾／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■“正統”を宣言するも、人々は毛利氏を支持したか

つまり、尼子氏の再興運動自体が一族の総意ではないのだ。義久の降伏の後に毛利氏の支配下になっても領地など利益が継続する家臣や国人は毛利氏を支持する。そこからこぼれ落ちた人たちは「尼子再興だ‼」と挙兵していたわけである。

つまり、後の時代には、滅びた主家を再興せんと三日月に祈る鹿介が感動的に描かれたが、いうなれば、こっちにも利益を寄越せという運動である。勝久の視点からすると、仏道修行に励んでいたら、突然やってきたよく知らない家臣たちが「殿様‼」というわけである。勝久が何を思ってこれに応じたのか、史料は語らない。粛清された父への復讐心か、それとも単なる成り行きか、どちらかはわからない。

こうして担ぎ出された勝久だが、繰り返されたのは一時的な城の奪還や支配、そして逃亡の繰り返しであった。これは、かつての尼子氏の支配地でも毛利氏支配による安定を求める人々のほうが、多かったからだろうか。いずれにしても、残党からのスタートゆえに善政を敷いて民心を獲得するまでは困難だったのだろう。

■史料の中で「声を持たない男」尼子勝久

山中鹿介が「忠臣」であったかどうかは、史料的には判断が難しい。確かに言えるのは、彼が10年間諦めなかった「尼子家再興」というプロジェクトの実質的な主導者だったということだ。

そのプロジェクトの旗印として担がれた男・尼子勝久は、史料の中でほとんど声を持たない。誰かが彼の代わりに語り、誰かが彼の代わりに戦い、最後には「忠臣に殉じた主君」という役割すら、誰かが書いた台本の上に乗せられた。

しかし、再興運動は完全に潰えたわけではない。再興軍の一員でありながら、このとき秀吉側に従軍していた亀井茲矩(これのり)は難を逃れた。その後、茲矩は鳥取城攻めで戦功を挙げて因幡国鹿野城城主に。以降、秀吉の家臣として出世を重ね、関ヶ原の戦いでは東軍に属したことで、改めて鹿野藩藩主として安堵され、子の政矩の代に石見国津和野に加増転封されたのである。

上月城で勝久を切腹させておいて、自分は捕虜になった鹿介。なるほど「まあ、生きてればチャンスはある」と考えていたのだろうなと納得できる。

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昼間 たかし（ひるま・たかし）

ルポライター

1975年岡山県生まれ。岡山県立金川高等学校・立正大学文学部史学科卒業。東京大学大学院情報学環教育部修了。知られざる文化や市井の人々の姿を描くため各地を旅しながら取材を続けている。著書に『コミックばかり読まないで』（イースト・プレス）『おもしろ県民論 岡山はすごいんじゃ！』（マイクロマガジン社）などがある。

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（ルポライター 昼間 たかし）